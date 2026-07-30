إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول مسكن يجمع الباراسيتامول والنابروكسين

واشنطن-سانا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أول مسكن للألم يُصرف دون وصفة طبية يجمع بين مادتي الباراسيتامول والنابروكسين في قرص واحد، بما يوفر خياراً علاجياً جديداً لتخفيف الآلام الخفيفة والمتوسطة بفعالية قد تمتد إلى 12 ساعة.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني في 24 تموز الجاري، أن المستحضر الجديد هو أول دواء يُصرف دون وصفة طبية يجمع بين الباراسيتامول ونابروكسين الصوديوم في قرص واحد، ويوفر تسكيناً للآلام يمتد حتى 12 ساعة.

وأوضحت أن قرار الموافقة استند إلى بيانات أظهرت أن الجمع بين المادتين يحقق تسكيناً ممتداً للألم عبر آليتين مختلفتين، إذ يعمل الباراسيتامول على تخفيف الألم وخفض الحرارة، بينما ينتمي النابروكسين إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تقلل الالتهاب وتمنح تأثيراً مسكناً يدوم لفترة أطول.

ويُستخدم المستحضر لتخفيف عدد من الحالات، منها الصداع وآلام العضلات والظهر والأسنان، إضافة إلى الآلام البسيطة المصاحبة لالتهاب المفاصل ونزلات البرد المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة.

ويرى مختصون وفق مانشره موقع Healthline الأمريكي المتخصص في الأخبار والمعلومات الصحية والطبية أول أمس أن الجمع بين المادتين قد يوفر فعالية أفضل لدى بعض المرضى مقارنة باستخدام كل منهما على حدة.

وأكدوا ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وتجنب استخدام الدواء بالتزامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على الباراسيتامول، محذرين من أنه قد لا يكون مناسباً للمصابين بقرحة المعدة أو نزيف الجهاز الهضمي أو أمراض الكلى والقلب والكبد، وكذلك لمن يتناولون مميعات الدم.

وأشار المختصون إلى أن المسكنات تساعد في تخفيف الأعراض، لكنها لا تعالج السبب الأساسي للألم، ما يستدعي استشارة الطبيب إذا استمر الألم أو تكرر.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير خيارات علاجية جديدة لتخفيف الألم مع تعزيز سهولة حصول المرضى على الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية.