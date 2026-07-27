حملة لتلقيح الأطفال في حلب وريفها ضد الحصبة من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات

حلب-سانا



انطلقت في محافظة حلب وريفها، اليوم الإثنين، حملة التلقيح ضد مرض الحصبة للأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات عبر المراكز الصحية الثابتة والفرق الجوالة والنقاط المحدثة، وذلك استجابة لظهور حالات إصابة بالمرض، في إطار حماية أطفال المنطقة، وتعزيز المناعة المجتمعية.



وأوضح رئيس المنطقة الصحية في الباب حسام عثمان لـ سانا، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية المحددة بغض النظر عن الجرعات اللقاحية السابقة، مشيراً إلى مشاركة 56 فريقاً طبياً ينتشرون في جميع الأحياء والبلدات والقرى، بالتوازي مع عقد ندوة توعوية ضمت مديري المؤسسات والمخاتير والفعاليات المحلية لحث الأهالي على تلقيح أطفالهم.



بدورها، أوضحت مسؤولة برنامج صحة الطفل واللقاح بمديرية صحة حلب الدكتورة غدير هلالي في تصريح مماثل، أن اللقاحات المُعتمدة آمنة ومجانية وفعالة، وهي متوافرة بالمراكز والمفارز الجوالة، داعيةً أولياء الأمور للالتزام بإحضار الأطفال إلى المراكز المحددة لضمان سلامتهم.



وتزامن انطلاق الحملة مع جولة ميدانية نفذتها مديرية صحة حلب بالتعاون مع فريق من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف لمتابعة سير عمليات التلقيح، والاطلاع على التجهيزات وآلية تقديم الخدمات الصحية في المراكز والنقاط المحدثة.



