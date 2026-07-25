استجابة مديرية صحة حمص ومنطقة تدمر لحادث طريق دير الزور – ‏دمشق

حمص-سانا

قدم بنك الدم المركزي في حمص استجابة واسعة من المتبرعين عقب ‏الحادث الذي وقع اليوم السبت على طريق دير الزور – دمشق، وأدى إلى ‏وفاة وإصابة العشرات.‏

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وذكرت مديرية صحة حمص عبر قناتها على تلغرام، أن عدد المتبرعين ‏تجاوز الـ 100، بمشاركة عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب ‏فعاليات من المجتمع المدني ومتطوعين من مختلف الفئات العمرية، بهدف ‏تأمين الاحتياجات الإسعافية للمصابين، وتعزيز مخزون الدم للحالات ‏الطارئة.‏

وأضافت أن البنك رفع مستوى الجاهزية في أقسامه كافة، كما رفعت مديرية ‏صحة حمص جاهزية مشافيها، حيث فعّلت خطة الطوارئ والاستجابة ‏الإسعافية عقب الحادث، في مشافي ابن الوليد، وحمص الجامعي، وحمص ‏الكبير، وكرم اللوز، والزهراء، وحمص الوطني.‏

وفي السياق نفسه، أوضح مدير منطقة تدمر ساهر الصغير في تصريح لـ سانا، ‏أن المديرية والجهات المعنية استنفرت الإمكانات الطبية المتوافرة لديها ‏للتعامل مع الحادث، حيث جرى العمل على إجلاء المصابين ونقلهم إلى ‏المراكز الطبية، في ظل محدودية التجهيزات الإسعافية في المنطقة.‏

وأوضح الصغير أن موقع الحادث يبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة ‏السخنة، وحوالي 60 كيلومتراً عن مدينة تدمر، لافتاً إلى أن بعد المنطقة عن ‏المراكز الطبية المتخصصة زاد من صعوبة التعامل مع مثل هذه الحوادث، ‏الأمر الذي تطلب تعاون مختلف الجهات.‏

وبين الصغير أنه لا يوجد مشفى في مدينة السخنة بعد تعرض مبنى المشفى ‏فيها للدمار من قبل النظام البائد، وتقتصر الخدمات الصحية فيها حالياً على ‏نقطة طبية محدودة.‏

وتوفي 35 شخصاً وأصيب 30 آخرون في حصيلة أولية، جراء حادث سير ‏وقع اليوم السبت، بسبب تصادم حافلتي ركاب على طريق دير الزور – ‏دمشق.‏