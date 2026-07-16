محافظة إدلب تناقش مع المقررة الأممية الخاصة بالنازحين داخلياً واقع النازحين وجهود العودة

إدلب-سانا



ناقش معاون محافظ إدلب حسن الفجر، مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا، والوفد المرافق لها، واقع النازحين داخلياً في محافظة إدلب وذلك على هامش زيارة الوفد الأممي إلى المحافظة.



وذكرت محافظة إدلب اليوم الخميس أنه جرى بحث ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق النازحين واحتياجاتهم الإنسانية والخدمية.



واستعرض الفجر جهود المحافظة في إعداد ملف العودة والتعافي والمشاريع المرتبطة به، والرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة والضمانات اللازمة التي تتيح عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ومناطقهم الأصلية بشكل طوعي وآمن وكريم ومستدام.



كما تم عرض أبرز المؤشرات المتعلقة بواقع النزوح واحتياجات التعافي في المحافظة، بما يسهم في توجيه المشاريع والاستثمارات نحو دعم الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة بالعودة.



وكانت غافيريا، ناقشت خلال زيارتها الى محافظة درعا، الثلاثاء الماضي، السبل الكفيلة بالانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول دائمة ومستدامة ومعالجة واقع النزوح.

