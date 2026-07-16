معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض



دبي-سانا



أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الخميس بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية إيرانية.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر دبي الرئيسي انخفض 0.3 % مدفوعاً بانخفاض 2.4 % في سهم بنك دبي الإسلامي، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر سوق الأسهم 0.5 %.



وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.2 % مدعوماً بارتفاع أسهم بنك الراجحي 0.2 %.

وظلت بورصة قطر مغلقة عقب وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وتراجع المؤشر في البحرين 0.1 % إلى 1985 نقطة، فيما خسر المؤشر في عمان 1.2 % إلى 7481 نقطة، وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 9074 نقطة.