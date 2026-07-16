معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

photo 2026 07 16 18 50 26 1 معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض
مصدر الصورة_رويترز


دبي-سانا

أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الخميس بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية إيرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر دبي الرئيسي انخفض 0.3 % مدفوعاً بانخفاض 2.4 % في سهم بنك دبي الإسلامي، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر سوق الأسهم 0.5 %.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.2 % مدعوماً بارتفاع أسهم بنك الراجحي 0.2 %.

وظلت بورصة قطر مغلقة عقب وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتراجع المؤشر في البحرين 0.1 % إلى 1985 نقطة، فيما خسر المؤشر في عمان 1.2 % إلى 7481 نقطة، وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 9074 نقطة.

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