إطلاق منصة رقمية وعرض مشاريع استثمارية جديدة في حسياء الصناعية بحمص بمناسبة ذكرى التحرير

كلمة محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشك
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
2500 فرصة عمل في ملتقى بوابة العمل “4” بدمشق
ورشة عمل في حمص لتعزيز مهارات إدارة الموارد البشرية
