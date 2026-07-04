الصحة الفرنسية: شفاء أول مصاب بإيبولا في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أن أول مريض مصاب بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية تعافى وخرج من المستشفى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست قولها في بيان: إن المصاب الذي تماثل للشفاء هو طبيب يعمل في المجال الإنساني، وقد عاد إلى فرنسا في الـ 23 من حزيران من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفشى هناك فيروس إيبولا على نطاق واسع.

وأشارت الوزيرة إلى أن المريض لم تظهر عليه أعراض كثيرة، وهو خضع لرعاية طبية ومتابعة دقيقة، حتى أصبح بإمكانه الخروج من المركز الصحي الذي كان يعالج به، والعودة إلى منزله بسلام.

وأعلن في 15 أيار الماضي عن موجة تفش جديدة لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووفقاً لبيان صدر عن الحكومة الكونغولية أمس الجمعة، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1502 حالة، منها 473 وفاة.