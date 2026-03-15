الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في سوريا ولبنان والعراق

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، تخصيص مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، لدعم الاستجابة الصحية في سوريا ولبنان والعراق، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة في المنطقة.

وأوضحت المنظمة في بيان أنها خصصت مليون دولار من إجمالي المبلغ لدعم القطاع الصحي في لبنان وتعزيز التنسيق في حالات الطوارئ، إضافة إلى توسيع نطاق رعاية المصابين وتكثيف عمليات مراقبة الأمراض.

وأشار البيان إلى أن المبالغ المرصودة تهدف أيضاً إلى تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية وتلبية الاحتياجات الطارئة في الدول المستهدفة.

وكانت المنظمة حذرت في الخامس من الشهر الجاري من تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدةً أنه يؤثر على 16 دولة على الأقل، ويتسبب بخسائر متزايدة في صفوف المدنيين والأنظمة الصحية.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية.