مشفى حمص الوطني يقدّم عمليات تخصصية مجانية بالتعاون مع منظمة الأمين

حمص-سانا



بدأت في المشفى الوطني بحمص أمس الإثنين، حملة طبية مجانية في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة التي تنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية التخصصية وتخفيف الأعباء عن المرضى المحتاجين للتدخل الجراحي.

وأوضح مدير المشفى الوطني الدكتور عرفان بالي في تصريح لـ سانا، أن الحملة تأتي في إطار التنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الأمين لدعم المشافي الحكومية، مبيناً أن المشفى وفّر ثلاث غرف عمليات، وكادراً طبياً وتمريضياً متخصصاً، إضافة إلى التجهيزات اللازمة لضمان نجاح العمليات.

وأشار إلى أن المرضى يُحوّلون مباشرة من العيادات بعد تقييم حالتهم الصحية، ما يسهم في تخفيف الضغط عن المشفى وتقديم الخدمة الجراحية مجاناً للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

من جهته، أوضح مدير مكتب منظمة الأمين في سوريا عبد السلام الأمين، أن الحملة تأتي دعماً للقطاع الصحي في حمص، مؤكداً أن العمليات مجانية بالكامل، ويشارك في تنفيذها فريق طبي من المنظمة يضم سبعة من الأطباء والصيادلة، وفنيي العمليات، مع توفير جميع مستلزمات العمل الجراحي والأدوية.

وبيّن أن الحملة تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد وفقاً للاحتياج، لافتاً إلى الإقبال الكبير عليها، حيث تم تحديد 50 مريضاً مستهدفاً مع إمكانية زيادة العدد تبعاً للحالات الواردة.

بدورها أشارت الدكتورة كرم الداود من فريق منظمة الأمين، إلى أنه يتم فحص المرضى في العيادة الأذنية بالمشفى وتقييم حالتهم قبل تحويلهم إلى قسم الجراحة عند الحاجة، موضحة أن العمليات شملت اليوم جراحة اللوزات والناميات، وأنه تجرى يومياً 8 إلى 12 عملية مجانية، إضافة إلى رعاية المرضى بعد الجراحة وتقديم الأدوية اللازمة لهم.

وعبّر عدد من المرضى وذويهم عن ارتياحهم لتوفر هذه الخدمة داخل المشفى الوطني، ولفتت عبير زكريا القادمة من بلدة شنشار بريف حمص، إلى أنها أجرت لابنتها جراحة ناميات، مشيدة بتعاون الكادر الطبي والعناية التمريضية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات الصحية التخصصية في حمص، وتوسيع نطاق الاستفادة من العمليات المجانية بما يلبي احتياجات المرضى ويخفف الأعباء عنهم.