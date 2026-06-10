حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا

٢٠٢٦٠٦١٠ ١١٥٦١٦ حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا

حلب-سانا

أطلقت مديرية صحة حلب اليوم الأربعاء حملة توعية صحية وعمليات رش بالمبيدات الحشرية تستهدف مكافحة مرض الليشمانيا والحد من انتشاره في مدينة الأتارب وريفها الغربي.

٢٠٢٦٠٦١٠ ١٢٣٣١٢ حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا

وتستهدف الحملة توعية الأهالي بطرق الوقاية والعلاج، ومكافحة ذبابة الرمل الناقلة للمرض داخل الأحياء السكنية والمنازل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والحد من الإصابات.

وأوضح مشرف الحملة في مديرية صحة حلب محمد العلي، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة، التي تُنفذ تحت شعار «معاً للقضاء على اللاشمانيا»، تستهدف مكافحة ذبابة الرمل الناقلة للمرض، مبيناً أن اللاشمانيا الجلدية تُعد الأكثر انتشاراً في المنطقة، وقد تؤدي في حال عدم علاجها إلى مضاعفات وندبات وتشوهات جلدية.

٢٠٢٦٠٦١٠ ١١٣٦٤٥ 1 حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا

وأشار العلي إلى أن انتشار المرض يرتبط بعوامل بيئية عدة، من بينها تراكم النفايات والمصارف الصحية المكشوفة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرة الناقلة، لافتاً إلى أن الحملة تُنفذ بالتعاون بين مديرية الصحة ومنظمتي «مينيتور» و«مؤسسة حماية البيئة السورية».

وبيّن أن جهود مكافحة المرض تعتمد على مسارين متكاملين، الأول علاجي من خلال دعم المراكز الصحية بالمستلزمات اللازمة وتدريب الكوادر الطبية على التشخيص المبكر والعلاج، والثاني وقائي عبر تنفيذ عمليات الرش وتوعية الأهالي بوسائل الحماية، بما في ذلك تركيب الشبك الواقي على النوافذ والتخلص من النفايات بشكل سليم.

٢٠٢٦٠٦١٠ ١٢٥٠١٠ حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا

من جهتها، أوضحت مسؤولة الوقاية الميدانية في مؤسسة حماية البيئة السورية آلاء قواس، أن الحملة تتضمن تنفيذ رش رذاذي منزلي في مدينة الأتارب وريفها للقضاء على ذبابة الرمل، مع الالتزام بإجراءات السلامة والأمان خلال عمليات الرش.

وأضافت: إن الفرق الميدانية تقدم إرشادات للأهالي حول كيفية الاستفادة المثلى من المبيدات المستخدمة، ومنها عدم دخول المنازل إلا بعد جفاف المادة المرشوشة، وعدم غسل الجدران أو طلائها لفترة محددة لضمان استمرار فعالية المبيد، مؤكدة أن المواد المستخدمة آمنة عند الالتزام بالتعليمات المرافقة لها.

في ردود الفعل على الحملة أكدت فاطمة اليوسف، من سكان مدينة الأتارب، أهميتها التي ستسهم في الحد من انتشار الحشرات والإصابات، وتوفر حماية أكبر للأطفال والأسر، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود بشكل دوري للحفاظ على صحة المجتمع والحد من انتشار المرض.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الصحية والوقائية الرامية إلى مكافحة الأمراض المنقولة بالحشرات في محافظة حلب، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والإبلاغ المبكر عن الإصابات.

DJI 20260602002902 0012 D حملة توعية ورش مبيدات في الأتارب بريف حلب لمكافحة الليشمانيا
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