الصحة العالمية: التفشي الجديد للكوليرا يودي بحياة 120 شخصاً في السودان

جنيف-سانا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الأحدث لمرض الكوليرا في السودان أودى بحياة 120 شخصاً فيما بلغ عدد الإصابات المشتبه فيها 1102.
ونقلت “فرانس برس” عن رئيس المنظمة في السودان شبل صهباني قوله: إن “مرض الكوليرا الذي ينتشر في شمال شرق إفريقيا كان في السابق يأتي في دورات كل ثلاث سنوات، لكن السودان تواجه حالياً تفشياً شبه مستمر بسبب النزاع والقيود على الوصول إلى أماكن معينة والنقص في الإمدادات”.
وأشار صهباني إلى أن 40% من المرافق الصحية في السودان لا تعمل على الإطلاق، فيما يعمل نحو 60% منها بشكل جزئي فقط، أي أنها تقدم خدمات محدودة أو غير كافية للمرضى.
انتشار واسع للإصابات
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التفشي الجديد للكوليرا آخذ في الانتشار، بعد تسجيل نحو 300 حالة مشتبه فيها وثلاث وفيات في ولاية شمال كردفان وحدها، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن قوات الدعم السريع قد تستعد لهجوم بري على مدينة الأبيض.
ومن المتوقع أن تتفاقم حالات الإصابة مع اقتراب موسم الأمطار، في وقت يفتقر فيه الملايين إلى المياه النظيفة، ويزيد هطول الأمطار من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأعلنت الحكومة السودانية هذا الأسبوع عن تفشي المرض في ولاية غرب كردفان، المنطقة التي تشكّل خط تماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع.
أوضاع إنسانية حرجة
والموجة الحالية من الكوليرا، وهي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، بدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشّي السابق في آذار الماضي.
وبحسب الأرقام الحكومية، أُصيب أكثر من 124 ألفاً و400 شخص بالكوليرا وتوفي 3500 خلال الموجة الأخيرة بين تموز 2024 وآذار 2026.
وبموازاة التهديد الذي يشكله تفشي الكوليرا، حذرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم كردفان، مع استمرار العمليات العسكرية واتساع موجات النزوح، وسط تحذيرات من تحول مدينة الأبيض إلى بؤرة جديدة للكارثة الإنسانية في السودان.
وفي السياق ذاته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الغذائية في السودان تزداد تعقيداً نتيجة استمرار القتال وتعطل الأسواق وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن ملايين السودانيين يعتمدون على المساعدات الغذائية كمصدر رئيسي للبقاء.
يذكر أن قوات “الدعم السريع” أحكمت قبضتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في الـ 25 من تشرين الأول 2025، عقب حملة عسكرية وحصار مطبق، وقد أسفرت هذه السيطرة عن انتهاكات واسعة ومجازر مروعة بحق المدنيين، وثّقتها منظمات دولية ضمن تقارير ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
الصحة العالمية: التفشي الجديد للكوليرا يودي بحياة 120 شخصاً في السودان
جنيف-سانا