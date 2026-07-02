الصحة العالمية: التفشي الجديد للكوليرا يودي بحياة 120 شخصاً في السودان

‏جنيف-سانا‏

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الأحدث لمرض الكوليرا في السودان أودى بحياة ‌‏120 شخصاً فيما بلغ عدد الإصابات المشتبه فيها 1102.‏

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ونقلت “فرانس برس” عن رئيس المنظمة في السودان شبل صهباني قوله: إن “مرض ‏الكوليرا الذي ينتشر في شمال شرق إفريقيا كان في السابق يأتي في دورات كل ثلاث ‏سنوات، لكن السودان تواجه حالياً تفشياً شبه مستمر بسبب النزاع والقيود على الوصول ‏إلى أماكن معينة والنقص في الإمدادات”.‏

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وأشار صهباني إلى أن 40% من المرافق الصحية في السودان لا تعمل على الإطلاق، ‏فيما يعمل نحو 60% منها بشكل جزئي فقط، أي أنها تقدم خدمات محدودة أو غير كافية ‏للمرضى.‏

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انتشار واسع للإصابات

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التفشي الجديد للكوليرا آخذ في الانتشار، بعد ‏تسجيل نحو 300 حالة مشتبه فيها وثلاث وفيات في ولاية شمال كردفان وحدها، حيث ‏حذرت الأمم المتحدة من أن قوات الدعم السريع قد تستعد لهجوم بري على مدينة الأبيض.‏

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ومن المتوقع أن تتفاقم حالات الإصابة مع اقتراب موسم الأمطار، في وقت يفتقر فيه الملايين ‏إلى المياه النظيفة، ويزيد هطول الأمطار من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.‏

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وأعلنت الحكومة السودانية هذا الأسبوع عن تفشي المرض في ولاية غرب كردفان، ‏المنطقة التي تشكّل خط تماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع.‏

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‏ ‏أ‏وضاع إنسانية حرجة

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والموجة الحالية من الكوليرا، وهي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، بدأت بعد شهرين ‏فقط من إعلان انتهاء التفشّي السابق في آذار الماضي.‏

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وبحسب الأرقام الحكومية، أُصيب أكثر من 124 ألفاً و400 شخص بالكوليرا وتوفي ‌‏3500 خلال الموجة الأخيرة بين تموز 2024 وآذار 2026.‏

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وبموازاة التهديد الذي يشكله تفشي الكوليرا، حذرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ‏اليوم الأربعاء من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم كردفان، مع استمرار العمليات العسكرية ‏واتساع موجات النزوح، وسط تحذيرات من تحول مدينة الأبيض إلى بؤرة جديدة للكارثة ‏الإنسانية في السودان.‏

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وفي السياق ذاته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الغذائية في السودان تزداد تعقيداً ‏نتيجة استمرار القتال وتعطل الأسواق وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن ملايين السودانيين ‏يعتمدون على المساعدات الغذائية كمصدر رئيسي للبقاء.‏

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يذكر أن قوات “الدعم السريع” أحكمت قبضتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال ‏دارفور في الـ 25 من تشرين الأول 2025، عقب حملة عسكرية وحصار مطبق، وقد ‏أسفرت هذه السيطرة عن انتهاكات واسعة ومجازر مروعة بحق المدنيين، وثّقتها ‏منظمات دولية ضمن تقارير ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.‏