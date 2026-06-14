صحة حماة تدرب 150 من كوادر اللقاح على نظام التطعيم الإلكتروني

حماة-سانا

أطلقت مديرية صحة حماة دورة تدريبية متخصصة للمسؤولين عن اللقاح وكوادره في المراكز الصحية بالمحافظة، بمشاركة 150 متدرباً، بهدف تعزيز مهارات العاملين، وتطوير آليات العمل في مجال التلقيح، وذلك في مبنى العيادات الشاملة.

وأوضح مسؤول برنامج اللقاح في المديرية الدكتور مصطفى حسون، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الدورة تتضمن التدريب على برنامج اللقاح الإلكتروني «PHIS2»، من خلال ست ورشات تدريبية تضم كل منها 25 مشاركاً، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الصحية على إدراج بيانات الأطفال الملقحين إلكترونياً والاستغناء عن السجلات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتحسين إدارة بيانات التلقيح.

وبيّن حسون أن التدريب يركز على آليات التسجيل الإلكتروني وخطوات إدخال البيانات وتحديثها، إلى جانب تعزيز معارف العاملين ومهاراتهم في استخدام النظام الجديد، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح عضو فريق المدربين المركزي في وزارة الصحة المهندس أحمد مشنوق، أن الدورة تركز على استخدام سجل التطعيم الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف توحيد إجراءات العمل في مراكز اللقاح على مستوى سوريا، وضمان تسجيل الأطفال المستهدفين ببرامج التلقيح بصورة دقيقة ومنظمة.

بدورها، أشارت المتدربة ناريمان الخضير من منطقة صوران الصحية إلى أن البرنامج الإلكتروني يسهم في تسهيل إجراءات العمل، وتوفير الوقت والجهد، كونه يعتمد الأتمتة الكاملة، ويغني عن استخدام السجلات الورقية التقليدية.

وتواصل مديرية صحة حماة تنفيذ البرنامج الوطني للتلقيح من خلال تقديم اللقاحات الروتينية ومتابعة الأطفال المتسربين من برامج التطعيم، إلى جانب تنظيم حملات توعوية ودورات تلقيح خاصة، منها لقاحات الحجاج، عبر شبكة تضم أكثر من 132 مركزاً صحياً، وعشرات الفرق الجوالة المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.