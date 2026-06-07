الغذاء الملوث يفتك ب 1.5 مليون شخص سنوياً.. وتحذير أممي من أزمة ‏صحية عالمية‎ ‎

بروكسل-سانا‏

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، من أن الأغذية غير المأمونة ‏تتسبب سنوياً بإصابة أكثر من 860 مليون شخص، ووفاة 1.5 مليون حول ‏العالم، مؤكدةً أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأمراض‎.‎

وأوضحت المنظمة في تقرير نقلته وكالة “يورونيوز” أن الأمراض المنقولة ‏عبر الغذاء أدت عام 2021 إلى خسائر إنتاجية تُقدّر بـ 310 مليارات ‏دولار، نتيجة التسممات البكتيرية والفيروسية والمواد الكيميائية في الغذاء‎.‎

الأطفال الأكثر عرضة للخطر

ويمثل الأطفال دون الخامسة 29% من العبء الصحي المرتبط بالغذاء ‏الملوث، مع تسجيل 143 ألف وفاة في عام واحد. ‎

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه الفئة أكثر عرضة للتسممات والمواد ‏الكيميائية التي قد تؤثر في نمو الدماغ، وتسبب أضراراً دائمة‎.‎

وتتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر، إذ تستأثر أفريقيا ‏وجنوب شرق آسيا بنحو 75% من الحالات و60% من الوفيات المرتبطة ‏بالأغذية غير الآمنة‎.‎

مخاطر مناخية متزايدة‎ ‎

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجات الحر، وتغير أنماط الأمطار، ‏وارتفاع حرارة المياه ستزيد من انتشار مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، ‏ما يفاقم التحديات الصحية في السنوات المقبلة‎.‎

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية المرتبطة ‏بسلاسل الغذاء عالمياً، مع اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في ‏معايير السلامة الغذائية، وارتفاع تأثير التغير المناخي على جودة الأغذية ‏وتلوثها. ‎

كما تواجه العديد من الدول تحديات في مراقبة مصادر الغذاء، وضعف البنية ‏التحتية الصحية، ما يجعل الأمراض المنقولة عبر الغذاء عبئاً متصاعداً على ‏الأنظمة الصحية والاقتصادات، وخصوصاً في المناطق منخفضة الدخل.