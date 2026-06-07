الغذاء الملوث يفتك ب 1.5 مليون شخص سنوياً.. وتحذير أممي من أزمة ‏صحية عالمية‎ ‎

بروكسل-سانا
حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، من أن الأغذية غير المأمونة تتسبب سنوياً بإصابة أكثر من 860 مليون شخص، ووفاة 1.5 مليون حول العالم، مؤكدةً أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأمراض.
وأوضحت المنظمة في تقرير نقلته وكالة “يورونيوز” أن الأمراض المنقولة عبر الغذاء أدت عام 2021 إلى خسائر إنتاجية تُقدّر بـ 310 مليارات دولار، نتيجة التسممات البكتيرية والفيروسية والمواد الكيميائية في الغذاء.
الأطفال الأكثر عرضة للخطر
ويمثل الأطفال دون الخامسة 29% من العبء الصحي المرتبط بالغذاء الملوث، مع تسجيل 143 ألف وفاة في عام واحد.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه الفئة أكثر عرضة للتسممات والمواد الكيميائية التي قد تؤثر في نمو الدماغ، وتسبب أضراراً دائمة.
وتتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر، إذ تستأثر أفريقيا وجنوب شرق آسيا بنحو 75% من الحالات و60% من الوفيات المرتبطة بالأغذية غير الآمنة.
مخاطر مناخية متزايدة
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجات الحر، وتغير أنماط الأمطار، وارتفاع حرارة المياه ستزيد من انتشار مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، ما يفاقم التحديات الصحية في السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية المرتبطة بسلاسل الغذاء عالمياً، مع اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في معايير السلامة الغذائية، وارتفاع تأثير التغير المناخي على جودة الأغذية وتلوثها.
كما تواجه العديد من الدول تحديات في مراقبة مصادر الغذاء، وضعف البنية التحتية الصحية، ما يجعل الأمراض المنقولة عبر الغذاء عبئاً متصاعداً على الأنظمة الصحية والاقتصادات، وخصوصاً في المناطق منخفضة الدخل.