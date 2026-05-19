179 عملية قلب مفتوح في مشفى طرطوس الوطني منذ بداية العام الجاري

طرطوس-سانا

أجرى الكادر الطبي والتمريضي في قسم القثطرة القلبية بالمشفى الوطني في طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 179 عملية قلب مفتوح بعد تأمين مستلزمات عمل جديدة وحديثة بعد التحرير.

وأشار رئيس قسم أمراض وجراحة القلب بالمشفى الوطني الدكتور محمد علي لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، إلى إجراء 179 عملية قلب مفتوح بالقسم حتى اليوم، وهو رقم لم نصل إليه سابقاً، حيث كنا نجري قبل التحرير مئة عملية خلال العام الكامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في ذلك توفر أجهزة تخدير ومنافس حديثة وكل مستلزمات العمل من أدوية وغيرها.

ونوه علي، إلى أن عمليات القلب المفتوح تضمنت عمليات إسعافية مثل تسلخ الأبهر وشرايين إكليلية، إضافة إلى العمليات المبرمجة التي يتم تحضير المريض فيها، مثل الصمامات وأمهات الدم والتشوهات الولادية، وعمليات أخرى معقدة مثل التهاب الشغاف.

وأشار رئيس قسم أمراض وجراحة القلب بالمشفى الوطني، إلى أن توفر المستلزمات انعكس إيجاباً على عدد العمليات في القسم ونوعيتها، حيث بلغ عدد عمليات القثطرة 384 عملية، وعمليات توسيع وتركيب شبكات واحدة أو أكثر 105 عمليات، وعمليات تركيب بطارية دائمة 14 عملية، وعملية بطارية مؤقتة 16 عملية، إضافة إلى استقبال المرضى الإسعافيين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم على مدار الـ 24 ساعة.

ولفت علي إلى أن المشافي الحكومية تؤمن رعاية صحية شبه مجانية وبجودة أفضل من القطاع الخاص، حيث إن إجراء أي عمل جراحي في قسم القثطرة يوفر على المواطن ما يقارب 80-85 بالمئة من كلفته بالقطاع الخاص.

ويعد قسم القثطرة القلبية من أهم أقسام المشفى الوطني في طرطوس، لكونه مشفى مركزياً يستقبل حالات من مختلف أنحاء المحافظة ومن خارجها أيضاً.