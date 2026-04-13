صحة اللاذقية: لا تسجيل لأي حالات وبائية أو انتشار مرض جلدي في المحافظة

اللاذقية-سانا

أكدت مديرية الصحة في اللاذقية، اليوم الإثنين، عدم صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض جلدي واسع النطاق أو وجود حالة وبائية في المحافظة.

ولفت مدير الصحة باللاذقية، الدكتور خليل آغا، في تصريح لـ سانا إلى عدم تسجيل أي حالات وبائية أو انتشار لأي مرض جلدي في المحافظة، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

ودعا آغا المواطنين الذين لديهم معلومات موثقة حول حالات مماثلة إلى مراجعة المشافي والمراكز الصحية التابعة لها، لعرض تلك الحالات وتشخيصها أصولاً من قبل الكوادر الطبية المختصة.

وشدد مدير صحة اللاذقية على أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات غير المعروفة وغير الموثوقة لا يستند إلى أي مصادر رسمية، محذراً من تداول تلك المعلومات، مع الاحتفاظ بحق مقاضاة تلك الصفحات المجهولة أمام الجهات المختصة.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الفترة الماضية معلومات غير دقيقة تزعم انتشار حالات مرض جلدي في اللاذقية، ما أثار قلقاً بين المواطنين.