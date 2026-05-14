الصحة تنفذ دورات تدريبية حول إعداد الحسابات الصحية الوطنية لتعزيز نظام المعلومات الصحي

دمشق-سانا

أقام مركز الدراسات الاستراتيجية الصحية في مجمع ابن النفيس بدمشق، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، دورات تدريبية حول إعداد الحسابات الصحية الوطنية، بمشاركة من وزارات الصحة والمالية والمصرف المركزي والمكتب المركزي للإحصاء، إضافة إلى القطاع الخاص والجهات المانحة.

وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الصحية الدكتور صلاح الصفدي في بيان نشرته وزارة الصحة اليوم الخميس، عبر قناتها على التلغرام، أن مشروع الحسابات الصحية لعام 2025 يهدف إلى بناء نظام معلومات صحي متكامل يعتمد أحدث المعايير المتبعة في الدول المتقدمة.

وبين الصفدي أن المشروع يسعى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم راسمي السياسات، ومتخذي القرار في عملية تخصيص الموارد بكفاءة، إلى جانب رسم السياسات الصحية المستقبلية من خلال التتبع الدقيق لمسارات التمويل وأوجه الإنفاق في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية 2026-2028 التي أطلقتها وزارة الصحة في الخامس عشر من كانون الأول، والتي تهدف إلى تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن الفاعلية في إعادة بناء النظام الصحي بقيادة الوزارة، وضمان التكامل على جميع مستويات الرعاية، من خلال التخطيط المستند إلى الأدلة، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي.