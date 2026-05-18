وزير الصحة من جنيف: الحكومة ملتزمة بتحسين ‏واقع الصحة العامة في ‏سوريا‏ ‏

جنيف-سانا

أكد وزير الصحة السوري مصعب العلي أن مشاركة ‏سوريا في الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة ‏العالمية في جنيف، تأتي ضمن خطة واضحة تهدف ‏للانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي ‏المستدام، لافتاً إلى أن المشاركة الحالية تتضمن ‏خططاً واضحة وليست مشاركة بروتوكولية ‏عادية.‏

وأشار الوزير العلي في مقابلة مع قناة الإخبارية ‏السورية اليوم الإثنين من جنيف إلى أن المشاركة ‏الحالية تختلف عن العام الماضي، إذ لم تعد سوريا ‏مجرد عنوان للأزمات، بل قدمت خططاً واضحة ‏وقابلة للتطبيق، مع عرض تجارب الكوادر السورية ‏التي أثبتت جدارتها في مختلف دول العالم، إضافة ‏إلى تسليط الضوء على الصناعات الدوائية المحلية ‏القوية والتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف ‏مجالات الصحة العامة‎.‎

وأوضح العلي أن هذا المؤتمر العالمي يمثل أكبر ‏منصة يلتقي فيها وزراء الصحة من أكثر من 170 ‏دولة، ما يتيح تبادل الخبرات وصقل التجارب وبناء ‏شراكات استراتيجية، مؤكداً أن سوريا تسعى من ‏خلال هذه المشاركة لأن تكون لاعباً أساسياً في ‏المنطقة وعلى المستوى الإقليمي وتستعيد دورها ‏الطبيعي‎.‎

وبين وزير الصحة أن الواقع الصحي في سوريا لا ‏يزال يواجه تحديات متعددة على مستويات مختلفة، ‏إلا أن الحكومة اعتمدت خطة استراتيجية واضحة ‏تشمل إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ‏وتدريب ودعم الكوادر الصحية، وتطوير الصناعات ‏الدوائية، إضافة إلى التحول الرقمي في القطاع ‏الصحي الذي يعتبر من أولويات الخطة لضمان ‏تقديم أفضل الخدمات للمواطنين‎.‎

وبين العلي أن الجهود المكثفة التي استمرت أكثر ‏من عام أسفرت عن إعادة بناء نظام صحي قوي، ‏متماسك ومستدام، يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة ‏تليق بالسوريين وتلبي احتياجاتهم الأساسية على كل ‏الصعد.

وأشار العلي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة توزيع ‏الخدمات الصحية والكوادر الطبية بين المحافظات ‏السورية بشكل تدريجي، لتصبح جميع الخدمات ‏متاحة للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك قراراً بعدم ‏نقل الكوادر من المحافظات التي تعاني نقصاً إلى ‏المحافظات التي تتمتع بكثافة الكوادر لتأمين التوزيع ‏العادل وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق‎.‎

وأكد وزير الصحة أن الخطة الحكومية تشمل ثماني ‏نقاط أساسية لتحقيق أهداف واضحة ومحددة في ‏القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لبناء ‏شراكات مستدامة بدلاً من الاعتماد على المساعدات ‏المتقطعة، لافتاً في الوقت نفسه إلى الاتفاقيات الدولية ‏لتدريب عشرة آلاف عامل صحي، ورفع رواتب ‏الكوادر وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 ‏الصادرة عن وزارة المالية، بما يضمن رضاهم ‏وتعزيز كفاءتهم‎.‎

وحول ملف العودة الطوعية للنازحين من المخيمات، ‏أشار العلي إلى أن الخدمات الصحية تعد عاملاً ‏أساسياً في إعادة المهجرين إلى مناطقهم، حيث تشمل ‏الخطة إعادة بناء 12 مستشفى مدمراً وإعادة تأهيل ‏أكثر من 100 مركز صحي لتقديم خدمات طبية ‏متكاملة ومتطورة تتماشى مع معايير الجودة‎.‎

ولفت العلي إلى أن الحكومة تركز على دعم ‏المنظومة الدوائية وتعزيز المصانع المحلية، مشيراً ‏إلى فعالية الأدوية السورية وأسعارها التنافسية في ‏الأسواق العالمية، مؤكداً ضرورة احترام الكوادر ‏الطبية والتمريضية، ومنع أي اعتداء أو ابتزاز لها، ‏وتعزيز التعامل برقي ولطف مع المرضى، في إطار ‏جهود تطوير الخدمة الصحية بشكل مستمر ‏ومنهجي‎.‎

وختم العلي حديثه بالقول إن الحكومة ملتزمة ‏بتحسين واقع الصحة العامة في سوريا، وضمان ‏وصول الخدمات لكل المواطنين، وتعزيز التعاون مع ‏الشركاء الدوليين لضمان استدامة النتائج الصحية ‏وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر السورية ‏والخبرات المحلية والدولية‎.‎

وتهدف مشاركة سوريا في اجتماعات جمعية الصحة ‏العالمية في جنيف إلى بناء شراكات عملية تدعم ‏إعادة تأهيل البنية الصحية، وتوطين الصناعات ‏الدوائية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز نظم ‏المعلومات الصحية، بما يسهم في دعم القطاع ‏الصحي في ‏سوريا ورفع كفاءته في المرحلة المقبلة‎