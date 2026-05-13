لقاء موسع لصيادلة منطقة بصرى الشام لبحث تطوير العمل وتعزيز إجراءات الرقابة

درعا-سانا

عقد صيادلة منطقة بصرى الشام، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بحضور نقيب صيادلة درعا، ومدير المنطقة، وممثلين عن المجتمع المحلي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الصيدلي، وذلك في مبنى إدارة المنطقة.

وناقش المجتمعون قضايا الترخيص، وإجراءات الضبط، والرقابة، وآلية صرف الأدوية النوعية، كما طالبوا بتوفير حاجة المنطقة من بعض أصناف الدواء، مؤكدين تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية بالمنطقة والنقابة، لتحسين العمل وتنظيم الأداء.

وأوضح نقيب صيادلة درعا الدكتور طالب المصري في تصريح لـ سانا، أن اللقاء ناقش كل الأمور المتعلقة بعمل الصيادلة كالترخيص، وتوفر الأدوية وصرفها، إضافةً إلى بحث تطوير البنية العملية، ودعم برامج التدريب، مشيراً إلى الاتفاق على تفعيل نظام المناوبات الليلية، بما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين والمرضى.

بدوره، أكد مدير منطقة بصرى الشام نصار قاسم، ضرورة وجود الترخيص النظامي، ومتابعة الالتزام بشروط العمل، وأبدى الاستعداد الكامل لتقديم كل المساعدات المطلوبة في هذا الشأن، عبر تنفيذ حملات دورية لقمع المخالفات، وتطبيق الأنظمة الإدارية الصادرة عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

من جانبها، بينت الصيدلية مروة الدوس، أن اللقاء ناقش العديد من هموم الصيادلة، وصعوبات العمل، ولفتت إلى وجود تحسن ملحوظ بالعمل منذ بداية العام الحالي بعد قيام النقابة بالجولات الرقابية، والالتزام الجيد بعملية صرف الأدوية النفسية من خلال الوصفات الطبية المعتمدة.

وفي نهاية اللقاء، قام المشاركون بجولة تفقدية على بعض الصيدليات في مدينة بصرى، اطلعوا خلالها على آلية العمل في الصيدليات وصرف الأدوية، والتأكد من صلاحية الأدوية والمستحضرات الطبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة، التي يقوم بها فرع نقابة صيادلة درعا لتعزيز عمل الصيدليات وسلامة ممارسة المهنة، وكان أعضاء من مجلس فرع النقابة اجتمع أمس مع صيادلة الصنمين بريف المحافظة لتسوية أوضاع الصيدليات غير المرخصة، ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة.