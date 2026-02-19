افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله

درعا-سانا

افتتح اليوم الخميس في مشفى إزرع الوطني بريف درعا، قسم الأمراض الداخلية، بعد انتهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل، وذلك بحضور محافظ درعا أنور الزعبي.

وأوضح مدير الصحة في درعا الدكتور زياد المحاميد في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني، يعد لبنة إضافية، تضاف إلى أعمال ومنجزات المديرية على مستوى المحافظة، مبيناً أن لدى مديرية الصحة خططاً وبرامج لترميم الأقسام المدمرة ضمن المشافي العامة، أو التي تحتاج إلى ترميم جزئي.

وأشار المحاميد إلى أن مديرية الصحة عملت بعد التحرير على بناء مراكز صحية من الموازنة الاستثمارية للمديرية، أو من خلال حملة “أبشري حوران”، أو بمساهمات فاعلة من المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن المديرية تعمل مع المجتمع المحلي ضمن فريق واحد لإعادة بناء القطاع الصحي الذي دمره النظام البائد، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في المحافظة.

بدوره، لفت مدير المشفى الدكتور محمود الزعبي في تصريح مماثل، إلى أن إدارة المشفى افتتحت اليوم قسم الأمراض الداخلية، بعد انتهاء أعمال الترميم على نفقة المجتمع المحلي، منوهاً بأن إدارة المشفى تلقت وعوداً من مديرية الصحة ومحافظة درعا، لترميم أقسام أخرى قبل نهاية العام الجاري، ورفد المشفى بأجهزة طبية ضرورية لتحسين، وتوسيع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتستمر جهود محافظة درعا بالتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المحلي، لترميم وإعادة تأهيل المنشآت الصحية في كل المناطق، وتعزيز تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.