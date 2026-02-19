افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله

IMG 20260219 130636 955 افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله

درعا-سانا

افتتح اليوم الخميس في مشفى إزرع الوطني بريف درعا، قسم الأمراض الداخلية، بعد انتهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل، وذلك بحضور محافظ درعا أنور الزعبي.

IMG 20260219 130638 955 افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله

وأوضح مدير الصحة في درعا الدكتور زياد المحاميد في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني، يعد لبنة إضافية، تضاف إلى أعمال ومنجزات المديرية على مستوى المحافظة، مبيناً أن لدى مديرية الصحة خططاً وبرامج لترميم الأقسام المدمرة ضمن المشافي العامة، أو التي تحتاج إلى ترميم جزئي.

وأشار المحاميد إلى أن مديرية الصحة عملت بعد التحرير على بناء مراكز صحية من الموازنة الاستثمارية للمديرية، أو من خلال حملة “أبشري حوران”، أو بمساهمات فاعلة من المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن المديرية تعمل مع المجتمع المحلي ضمن فريق واحد لإعادة بناء القطاع الصحي الذي دمره النظام البائد، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في المحافظة.

IMG 20260219 130639 280 افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله

بدوره، لفت مدير المشفى الدكتور محمود الزعبي في تصريح مماثل، إلى أن إدارة المشفى افتتحت اليوم قسم الأمراض الداخلية، بعد انتهاء أعمال الترميم على نفقة المجتمع المحلي، منوهاً بأن إدارة المشفى تلقت وعوداً من مديرية الصحة ومحافظة درعا، لترميم أقسام أخرى قبل نهاية العام الجاري، ورفد المشفى بأجهزة طبية ضرورية لتحسين، وتوسيع الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتستمر جهود محافظة درعا بالتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المحلي، لترميم وإعادة تأهيل المنشآت الصحية في كل المناطق، وتعزيز تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

IMG 20260219 130637 518 scaled افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله
IMG 20260219 130638 562 scaled افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله
IMG 20260219 130638 511 scaled افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله
IMG 20260219 130638 888 scaled افتتاح قسم الأمراض الداخلية في مشفى إزرع الوطني بريف درعا بعد تأهيله
وفاة شاب غرقاً في بحيرة ميدانكي بريف حلب الشمالي
الشبيبة يفوز على الحرية في دوري كرة السلة للرجال
حملة في حمص لجمع الكلاب الشاردة وتعزيز السلامة العامة
يداً بيد مع الأهالي.. فرحة النصر مع رجال الجيش العربي السوري في ساحة السبع بحرات بإدلب
ندوة طبية تحذر من تفشي البدانة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك