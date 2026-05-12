‏ ‏تخريج الدفعة الأولى من برنامج الوبائيات الميدانية في سوريا لتعزيز أنظمة ‏الترصد الصحي

دمشق-سانا‏

أقامت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ‏والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية “إمفنت”، حفل تخريج الدفعة الأولى من ‏برنامج التدريب في الوبائيات الميدانية (‏FETP‏) على مستوى سوريا، في خطوة ‏نوعية تهدف إلى تعزيز أنظمة الترصد الصحي، وبناء القدرات الوطنية في مواجهة ‏الأوبئة.‏

وشارك في حفل التخريج الذي أقيم في فندق أمية بدمشق، ممثلون عن وزارات ‏الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والشبكة ‏الشرق أوسطية للصحة المجتمعية “إمفنت”.‏

ضبط الأوبئة



‏‏ ‏وأوضح مدير برنامج تدريب الوبائيات جمال الحاج علي، في تصريح لمراسلة ‏سانا، أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى ‏تأهيل كوادر صحية متخصصة قادرة على ضبط الأوبئة والأمراض، ضمن منظومة ‏وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات.‏

تخريج 22 متدرباً



‏ ولفت حاج علي إلى أن الحفل تضمن تخريج وتكريم 22 متدرباً، معظمهم ‏يواصلون عملهم في مديريات الصحة الفرعية، ما يسهم في دعم الترصد الصحي ‏والاستجابة الميدانية السريعة، مشيراً إلى أن من أبرز أهداف البرنامج توزيع ‏الخريجين على هذه المديريات، ولا سيما في ظل التحديات التي يمر بها القطاع ‏الصحي والحاجة الماسة لتطوير نظام بيانات صحي رقمي وإحصائي دقيق، يُمكن ‏من كشف الأمراض ومتابعتها والاستجابة لها ميدانياً.‏

مواجهة الكوليرا والحصبة والتهديدات الناشئة



من جانبها، اعتبرت نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثكي ‏أن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج يمثل محطة محورية في تعزيز القدرة ‏الوطنية على اكتشاف التهديدات الصحية والاستجابة الفاعلة لها في الوقت المناسب، ‏مشيرة إلى أن المتدربين أتموا البرنامج بنجاح بعد أشهر من التدريب وورشات ‏العمل والمهام الميدانية، ما أسهم في تحسين جودة البيانات، ودعم القرارات المبنية ‏على الأدلة.‏

وأضافت بيثكي: إن سوريا لا تزال تواجه تحديات صحية كبيرة، ما يجعل الكشف ‏المبكر عن الفاشيات كالكوليرا والحصبة وغيرها من التهديدات الناشئة، أولوية ‏قصوى، ومثمنة جهود وزارة الصحة في ترسيخ البرنامج كبرنامج وطني.‏

بناء المنظومة الصحية



‏بدوره، أكد ممثل الشبكة الشرق أوسطية محمد أبو خضير أن إطلاق البرنامج ‏خطوة جوهرية في إعادة بناء المنظومة الصحية على أسس علمية متينة، لافتاً إلى ‏أن الوبائيات الميدانية ليست تخصصاً نظرياً، بل مهنة الميدان وخط الدفاع الأول ‏حين تتهدد الصحة العامة المخاطر.‏

وقال أبو خضير: “الخريجون هم سفراء هذا التخصص في المحافظات والمؤسسات ‏الصحية، وما اكتسبوه من مهارات في الترصد والتحقيق وتحليل البيانات يعدّ أمانة ‏لخدمة الوطن والأهل، والتخرج ليس نهاية الطريق بل بداية مسؤولية أعمق”.‏

مهام ميدانية في المشروع التدريبي





وأعرب عدد من الخريجين عن اعتزازهم بهذه المرحلة، مؤكدين أن البرنامج الذي ‏استمر ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، وتضمن مهام ميدانية وإعداد تقارير ‏وعروضاً تقديمية بإشراف مدربين مختصين، شكل خطوة نوعية لدعم النظام ‏الصحي في سوريا، وخصوصاً في مرحلة التعافي، مثمنين دعم وزارة الصحة ‏ومنظمة الصحة العالمية وشبكة “إمفنت” لإنجاح هذا المشروع التدريبي الوطني.‏

وتعد الوبائيات علماً طبياً يهدف إلى تحسين صحة المجتمع، وذلك عن طريق ‏الاهتمام بمسببات الأمراض، وتحديد الوقاية منها، حيث يمثل برنامج التدريب ‏الميداني في الوبائيات الميدانية ركيزة مهمة في بناء القدرات المؤسسية لوزارة ‏الصحة، وترسيخ التنمية المستدامة للقوى العاملة الصحية، من خلال برنامج ‏تدريبي أثناء الخدمة يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي في الميدان.‏