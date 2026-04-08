التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس

2L7A8085 التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس

دمشق-سانا

بحث معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم الأربعاء، مع وفد من منظمة الصحة العالمية آفاق التعاون المشترك، ولا سيما في مجال الصحة النفسية في المدارس، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

2L7A8079 التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس

وأكد عنان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تقدير حجم الدعم المطلوب في مجالي الصحة المدرسية والصحة النفسية، مشيراً إلى إدراك الوزارة العميق لأثر الصحة النفسية للطلاب وانعكاسها المباشر على العملية التعليمية.

ولفت عنان إلى إحداث شعبة لحماية الطفل تُعنى بمتابعة الحالات الخاصة، ولا سيما الأطفال الذين تعرضوا لصدمات، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وتقويم سلوكهم.

من جانبه أكد وفد المنظمة ضرورة تلبية احتياجات الأطفال والمدرسين على حد سواء، نظراً لارتباط صحة الطلاب الجسدية والنفسية والاجتماعية بشكل وثيق بقدرتهم على التعلم، مشيرين إلى أن الاهتمام بالكوادر التعليمية ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، وأن تعزيز الصحة يبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

وبيّن الوفد أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نحو 50 بالمئة من الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الخامسة عشرة، ما يستدعي التركيز على هذه الفئة العمرية من خلال برامج دعم متكاملة داخل المدارس، ولا سيما في دول المنطقة التي تأثرت بالحروب وما خلّفته من تحديات نفسية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة تركز على تطوير البرامج في مجال الصحة المدرسية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية، ويرتقي بصحة الطلاب النفسية والجسدية، وصولاً إلى بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة.

2L7A8075 التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس
2L7A8077 التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس
التعليم العالي تعدل التقويم الجامعي للتعليم المفتوح… وبدء الامتحانات 16 ‏آذار القادم ‏
وزير التعليم العالي يبحث مع أكاديمية “دويتشه فيله” مجالات التعاون
وزارة التعليم العالي في سوريا تعلن عن منح دراسية مقدمة من الجزائر
إطلاق المرحلة الثانية من حملة “غرسة وطن” على طريق مطار دمشق الدولي
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك