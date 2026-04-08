التربية والصحة العالمية تبحثان تعزيز الصحة النفسية في المدارس

دمشق-سانا

بحث معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، اليوم الأربعاء، مع وفد من منظمة الصحة العالمية آفاق التعاون المشترك، ولا سيما في مجال الصحة النفسية في المدارس، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

وأكد عنان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تقدير حجم الدعم المطلوب في مجالي الصحة المدرسية والصحة النفسية، مشيراً إلى إدراك الوزارة العميق لأثر الصحة النفسية للطلاب وانعكاسها المباشر على العملية التعليمية.

ولفت عنان إلى إحداث شعبة لحماية الطفل تُعنى بمتابعة الحالات الخاصة، ولا سيما الأطفال الذين تعرضوا لصدمات، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وتقويم سلوكهم.

من جانبه أكد وفد المنظمة ضرورة تلبية احتياجات الأطفال والمدرسين على حد سواء، نظراً لارتباط صحة الطلاب الجسدية والنفسية والاجتماعية بشكل وثيق بقدرتهم على التعلم، مشيرين إلى أن الاهتمام بالكوادر التعليمية ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، وأن تعزيز الصحة يبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

وبيّن الوفد أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نحو 50 بالمئة من الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الخامسة عشرة، ما يستدعي التركيز على هذه الفئة العمرية من خلال برامج دعم متكاملة داخل المدارس، ولا سيما في دول المنطقة التي تأثرت بالحروب وما خلّفته من تحديات نفسية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة تركز على تطوير البرامج في مجال الصحة المدرسية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية، ويرتقي بصحة الطلاب النفسية والجسدية، وصولاً إلى بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستدامة.