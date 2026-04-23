يوم علمي في القنيطرة يواكب مستجدات الأمراض المزمنة ويرفع تأهيل الكوادر الصحية

القنيطرة-سانا

نظّمت مديرية الصحة في محافظة القنيطرة بالتعاون مع مشفى الجولان الوطني في مدينة السلام، ونقابة أطباء القنيطرة اليوم الخميس، يوماً علمياً طبياً ضمن برنامج النشاط العلمي والتأهيل الطبي وذلك في قاعة المحاضرات بالمشفى.

وتضمّن اليوم العلمي، مجموعة من المحاضرات الطبية المتنوعة، بمشاركة عدد من الأطباء والكوادر الصحية، بهدف تعزيز المعرفة ورفع مستوى التأهيل المهني وتبادل الخبرات العلمية في مختلف المجالات الصحية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وأوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور عمر الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن اليوم العلمي ركّز على أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المزمنة، ولا سيما ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والأمراض المفصلية المناعية، بهدف إطلاع الكوادر الطبية على أحدث ما توصل إليه العلم عالمياً في مجالات الوقاية والعلاج وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مشافي المحافظة.

وأشار الأحمد إلى أن اليوم العلمي يأتي ضمن برنامج تدريبي دوري يهدف إلى رفع جودة التثقيف الصحي للأطباء الاختصاصيين والمقيمين.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات العلمية في إطار جهود مديرية صحة القنيطرة لتعزيز التأهيل المستمر للكوادر الصحية، ومواكبة أحدث المستجدات الطبية.