افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا

٢٠٢٦٠٤٠٧ ١١٤٤١٩ افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا

درعا-سانا

افتتحت مديرية صحة درعا، العيادة القلبية بمشفى بصرى الشام الوطني بالريف الشرقي للمحافظة، بهدف تعزيز الرعاية الصحية، وتمثل العيادة تحولاً عملياً نحو توطين الخدمات الطبية، ورفع كفاءة المشفى والاستجابة لاحتياجات المجتمع.

٢٠٢٦٠٤٠٧ ١١٤٨٥٦ افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا

وأوضح المدير الطبي للمشفى الدكتور محمد المقداد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن تفعيل العيادة الداخلية القلبية مرحلة إيجابية نحو تحسين واقع الخدمات، مبيناً أن الأجهزة التي تم رفد العيادة بها من أحدث الأجهزة العالمية.

ولفت المقداد إلى أنه يتم يومياً استقبال ما بين 10و12 حالة من المعاينات القلبية والأوعية الدموية، وهناك سعي دائم لتحسين واقع الخدمات في كل أقسام المشفى، وافتتاح العديد من العيادات التخصصية التي يحتاجها المواطن.

٢٠٢٦٠٤٠٧ ١١٣٨١٢ افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا

اختصاصي القلبية الدكتور محمد ذياب الحريري، بيّن أن العيادة تحوي أجهزة حديثة إيكو دوبلر وتخطيط قلب، وتهدف لتخفيف التكاليف المادية وأعباء السفر عن المرضى، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف مواطن في المنطقة الشرقية، وبدأت باستقبال العديد من الحالات القلبية والأوعية الدموية في إطار السعي لتوفير خدمات مميزة.

المراجع محمد عبد الهادي المقداد، أشار إلى أن زيارته للعيادة جاءت لإجراء الفحوصات اللازمة من خلال أجهزة متطورة، وافتتاحها يوفر تكاليف مادية باهظة على مرضى القلب بجميع قرى وبلدات المنطقة.

ويأتي افتتاح العيادة القلبية بمشفى بصرى الشام ضمن الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الاختصاصات الطبية والتخفيف من الأعباء المادية، وخضعت أقسام المشفى قبل أشهر لإعادة تأهيل وترميم وتم تزويده بأحدث المعدات الطبية الحديثة.

٢٠٢٦٠٤٠٧ ١١٥٢٠٧ افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا
٢٠٢٦٠٤٠٧ ١٣٠٦١٦ افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا
