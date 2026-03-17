صحة حمص تواصل تسيير عيادات متنقلة في منطقة تدمر والبادية المحيطة بها

حمص-سانا

تواصل مديرية الصحة في محافظة حمص منذ بداية الشهر الجاري، تسيير عيادات متنقلة مزودة بكوادر طبية متكاملة، لتقديم خدمات الإسعاف وطب الأطفال والنسائية والتغذية في منطقة تدمر والبادية المحيطة بها، في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية.

وتنفذ مديرية الصحة هذه المبادرة بالتعاون مع جمعيتي “تنظيم الأسرة” و”لمسة شفا”، حيث تقدم جمعية “تنظيم الأسرة” خدماتها في مناطق وادي الأحمر، والسخنة، والطيبة الشرقية، والكوم، والكدير، والبيارات الغربية، بينما تغطي جمعية “لمسة شفا” مناطق البيارات الغربية، والعامرية، والطيبة الشرقية، والسخنة، وتدمر.

وأوضح رئيس المنطقة الصحية في تدمر ومدير مركز تدمر الصحي الدكتور زهير محمد المحمد في تصريح لمراسل سانا، أن تسيير العيادات المتنقلة جاء استجابة لطلبات جرى تقديمها خلال زيارة وزير الصحة مصعب العلي الأخيرة إلى تدمر، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في البادية والتجمعات السكانية النائية.

وبيّن المحمد أن العيادة تضم طبيباً وقابلة وممرضتين، وتقدم خدماتها مجاناً، مع تحديد المناطق ذات الأولوية وفق بعدها عن المدينة وخلوّها من المراكز الصحية، مثل التوينات، التي تبعد نحو 110 كيلومترات عن تدمر.

بدورها أشارت قائدة الفريق الشرقي في جمعية “لمسة شفا” الدكتورة آية الهاشمي في تصريح مماثل، إلى أن الجمعية تعمل عبر 3 فرق، هي فريق ثابت في شنشار، وفريق للريف الغربي، وآخر للريف الشرقي الذي يشمل تدمر وما حولها، لافتة إلى أن العيادات المتنقلة تتواجد يومياً في مناطق مختلفة لتقديم خدمات طبية مجانية، إضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة والإسعافية.

ولفتت الهاشمي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة التنقل ونقل الأدوية بكميات كافية، إلى جانب عدم جاهزية بعض القرى لاستقبال الفرق الطبية، ما يستدعي تحديثاً مستمراً لجدول الزيارات.

من جانبها بينت الاختصاصية النسائية في فريق جمعية “تنظيم الأسرة” الدكتورة أميرة العبد الله، أن الفريق المؤلف من طبيبة ومدخلة بيانات وقابلة ومقدمة مشورة طبية، يقدم خدمات الصحة الإنجابية للسيدات مجاناً ضمن قسم مخصص في مركز تدمر الصحي، مجهز بطاولة فحص وجهاز إيكو ومستلزمات العيادة النسائية.

ولفتت العبد الله الى أن العمل يتم وفق دوام جزئي بنظام المناوبات، مؤكدة أهمية تزويد المركز بالأدوية بشكل مستمر لتلبية الاحتياج المتزايد، ولا سيما مرضى الأمراض المزمنة.

من جهتها أوضحت الاختصاصية النسائية في فريق جمعية “لمسة شفا” الدكتورة مروى الشرحولي، أن العيادات المتنقلة تسهم في تخفيف أعباء التنقل عن النساء في المناطق النائية، مشيرة إلى أن معظم الحالات التي يتم استقبالها تعود لنساء حوامل بحاجة إلى متابعة دورية، ما يستدعي تأمين جهاز إيكو إضافي لتلبية الطلب المتزايد.

وأعرب عدد من أهالي المناطق المستهدفة، عن تقديرهم للخدمات الطبية المجانية المقدمة، وخاصة للأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، معربين عن أملهم بزيادة عدد الزيارات وتوفير كميات أكبر من الأدوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مديرية صحة حمص لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق، ولا سيما التجمعات البعيدة التي تشهد عودة متزايدة للأهالي.