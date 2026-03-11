الصحة السورية تزود مشفى الرقة للأطفال بتجهيزات نوعية

دمشق-سانا

زودت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، مديرية صحة الرقة بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت التجهيزات الطبية الجديدة التي استلمها مشفى الأطفال التخصصي بمدينة الرقة، ثلاث حواضن للعناية بالمواليد إضافة إلى ست حواضن أخرى عادية، وأوتوماتيكية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للرضع وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية بهم.

وأكد مدير صحة الرقة الدكتور عبد الله الحمود في تصريح له نشر عبر قناة وزارة الصحة على التلغرام أن هذه التجهيزات النوعية ستسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المادية من خلال توفير الرعاية اللازمة داخل المشفى.

وأشار الحمود إلى استمرار جهود التحديث والتطوير في كل المرافق الصحية بالمحافظة، وتزويد المشافي والمراكز الصحية بكامل احتياجاتها من التجهيزات والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويعدّ مشفى الأطفال التخصصي في مدينة الرقة من المراكز الصحية الأساسية في المحافظة لتقديم الرعاية الطبية للأطفال وحديثي الولادة، حيث يقدم خدماته عبر أقسام متعددة تشمل الحواضن والعناية المشددة للأطفال، إضافة إلى العيادات التخصصية.

ويشهد المشفى خلال الفترة الأخيرة أعمال دعم وتأهيل وتجهيز متواصلة ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تفعيل وتطوير المؤسسات الصحية في المحافظة، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.