تشغيل تجريبي لعيادة أمراض قلب الأطفال في مشفى جامعة حمص

حمص-سانا

أطلق مشفى جامعة حمص بالتعاون مع منظمة “ميدغلوبال” اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي للعيادة المتخصصة بأمراض قلب الأطفال لمدة يومين، بهدف الكشف المبكر عن التشوهات والأمراض القلبية وتقديم الاستشارات الطبية مجاناً، على أن يتم افتتاحها رسمياً بعد نحو شهرين.

وقال مدير المشفى الدكتور فهد شريباتي لـ سانا، إن “الافتتاح التجريبي للعيادة يشكل محطة جديدة في مسار التعاون الأكاديمي بين المشفى والمنظمة”.

وأضاف شريباتي: إن العيادة بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والإدارية تستقبل أسبوعياً الأطفال الذين يعانون مشكلات قلبية، في إطار اتفاقية سابقة لتعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات ودعم الخدمات اللوجستية بشكل مستمر.

ونوه مدير المشفى بأن المنظمة قدمت سابقاً خدمات طبية متنوعة في مجالات الجراحة العصبية والعينية وأمراض القلب الداخلية، لافتاً إلى تزويد المشفى مؤخراً بجهاز قثطرة قلبية جديد، سيتم تشغيله قريباً، بما يسهم في تعزيز خدمات العيادة القلبية وتطوير أدائها.

وأوضح استشاري أمراض قلب الأطفال ناصر كولكو، من فريق منظمة “ميدغلوبال” أن العيادة تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية لسكان المحافظة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأشار في حديث لـ سانا، إلى أن الخدمات مجانية، وتمثل خطوة مهمة في الكشف المبكر عن تشوهات قلب الأطفال، كما يتم تطوير خدمات العيادة لإجراء تدخلات علاجية جراحية أو عبر القثطرة.

بدورها عبّرت نهيلة العوض، والدة أحد الأطفال المستفيدين، عن أهمية افتتاح العيادة، في ظل عدم توافر خدمات، مثل تصوير الإيكو للأطفال المصابين بأمراض قلبية في مشافي حمص الأخرى، معربة عن أملها باستمرار هذه الخدمات، بما يضمن حصول الأطفال على الرعاية المناسبة دون الحاجة إلى التنقل بين المحافظات.

يذكر أن جامعة حمص وقّعت العام الماضي اتفاقية تعاون مع منظمة “ميدغلوبال”، أسفرت عن تأسيس شراكة أكاديمية وصحية لدعم التعليم الطبي، وتطوير البنية التحتية للمشفى الجامعي، وإتاحة الوصول إلى مصادر علمية دولية عبر برامج تعليمية عن بُعد، إضافة إلى تنظيم حملات طبية تخصصية وتحديث البروتوكولات العلاجية.

وتعتبر “ميدغلوبال” منظمة إنسانية طبية أمريكية غير حكومية تأسست عام 2017 من أطباء سوريين وأمريكيين متخصصين، بهدف تقديم رعاية صحية مستدامة وعالية الجودة للفئات الأكثر ضعفاً والنازحين في المناطق المتأثرة بالأزمات والحروب.