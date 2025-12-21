“شفاء 3”.. برنامج علمي وجراحي متخصص لدعم مرضى الأورام في سوريا

ريف دمشق-سانا

انطلقت اليوم في مشفى البيروني الجامعي في حرستا بريف دمشق فعاليات حملة “شفاء 3″، عبر برنامج علمي تخصصي لمعالجة أورام الجهاز الهضمي والبولي والرئوي والثدي، بمشاركة نخبة من الاستشاريين السوريين.

وتأتي هذه الحملة ضمن النشاطات الطبية والعلمية التي تنظمها وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع منظمة الأطباء المستقلين (أيدا)، بهدف تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية وتطوير أساليب الرعاية الصحية لمرضى الأورام.

ويمتد البرنامج على مدى يومين، متضمناً جلسات علمية موسّعة ومناقشات متعددة التخصصات في مجالات معالجة الأورام والجراحة والعلاج الشعاعي، بالاعتماد على أحدث البروتوكولات العالمية، سعياً لتوحيد الخطط العلاجية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى.

166 ألف مراجع للمشفى

مدير عام الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي، الدكتور رضوان الأحمد بين في تصريح لـ سانا، أن الهدف من البرنامج تبادل الخبرات النظرية والعملية في علاج الأورام الهضمية والبولية والعظمية وأورام الثدي، موضحاً أن الحملة تتضمن شقاً نظرياً يشمل محاضرات على مدى يومين، وشقاً عملياً يتضمن إجراء عمليات جراحية نوعية للمرضى، اعتباراً من بداية العام، ولمدة 7 أيام.

وأكد الأحمد أن المشفى يقدم خدماته مجاناً، ويستقبل نحو ألف مريض يومياً، يتلقى نصفهم الجرعات الكيميائية وفق البروتوكولات العالمية، مبيناً أنه خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية نحو 166 ألف مريض، وتلقى 66 ألف مريض العلاج الكيميائي، و120 ألفاً جلسة شعاعية، بينما تم تسجيل 12 ألف حالة جديدة ورمية وسرطانية خلال الفترة ذاتها.

محاضرات نظرية وعمليات جراحية

الدكتور محمد العواك أشار في تصريح مماثل، إلى أهمية هذا البرنامج في تبادل الخبرات في ظل الإمكانيات المتاحة في بلدنا، والأعداد الكبيرة التي يتم استقبالها من المرضى، حيث يقدم المشفى خدماته لأكثر من 70 بالمئة من مرضى الأورام في سوريا.

وبين أن القسم النظري من البرنامج يشمل محاضرات يلقيها أطباء سوريون يعملون في ألمانيا، على أن يستأنف القسم العملي بعد رأس السنة الميلادية، وسيتضمن إجراء عمليات جراحية نوعية متقدمة للأورام، وعقد دورات تدريبية، ما يسهم في تطوير العمل الطبي في سوريا، من خلال مواكبة التطور العلمي العالمي في هذا المجال.

محور الأورام للمرة الأولى

ومن الأطباء المشاركين في الحملة، أوضح الاستشاري في جراحة الأورام وزراعة الأعضاء بمشفى بوخوم الجامعي في ألمانيا الدكتور نور خانجي أن الحملة استمرار للحملات السابقة، وهدفها دعم القطاع الصحي ورفع سوية العمل فيه، وتسليط الضوء على مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى تضافر جهود الأطباء بمختلف الاختصاصات، والمساهمة بالخبرات النظرية والعملية، لنقل التوصيات العالمية المتبعة حالياً بالمشافي في أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص لعلاج مرضى الأورام بما يخص العلاج الجراحي.

من جانبها، الاختصاصية بأمراض الدم والأورام والداخلية الدكتورة هيفاء الشلبي لفتت إلى أن برنامج الحملة يتناول محور الأورام للمرة الأولى نظراً للحاجة الكبيرة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال، ويتضمن تقديم مواد علمية حول أحدث البروتوكولات العلاجية لأورام القولون والمستقيم والبنكرياس والطرق الصفراوية، إضافة إلى أورام الرئة والثدي.

وحملة “شفاء 3” تقدم خدمات طبية وجراحية متخصصة مجاناً للفئات الأكثر احتياجاً في سوريا، وذلك بتنظيم من فريق شفاء الطبي “Shfia Med” ومنظمة الأطباء المستقلين أيدا “IDA”، عبر طواقم طبية متخصصة تقدّم الاستشارات، وتجري العمليات الجراحية، وتوفر الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين.