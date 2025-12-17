منظمة الصحة العالمية: سلالة جديدة من الإنفلونزا تنتشر بسرعة والتطعيم خط الدفاع الأول

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار نوع جديد من فيروس الإنفلونزا بشكل سريع، مع البداية المبكرة لموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، مشيرةً إلى أن التطعيم يظل الدفاع الأكثر فعالية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن رئيسة وحدة التهديدات التنفسية في إدارة تهديدات الأوبئة والجوائح بالمنظمة، وينتشينغ جانغ قولها في مؤتمر صحفي: “إن الإنفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى تتفشى بشكل كبير، غير أن هذا العام يتميز بظهورٍ وانتشارٍ سريع لسلالة فرعية جديدة من فيروس AH3N2 والتي تسمى (J.2.4.1 ) أو السلالة الفرعية كيه، وكانت رُصدت للمرة الأولى في آب الماضي في أستراليا ونيوزيلندا، ومنذ ذلك الحين تم اكتشافها في أكثر من 30 دولة”.

وأوضحت أن فيروسات الإنفلونزا تتطور باستمرار، ولهذا السبب يتم تحديث تركيبة لقاح الإنفلونزا بانتظام، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب هذه التغيرات، وتقيم المخاطر المرتبطة بها على الصحة العامة، وتقدم توصيات بشأن تركيبة اللقاح مرتين في السنة، من خلال نظام عالمي راسخ، وهو النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها، بالتعاون مع خبراء عالميين آخرين.

وأكدت جانغ أن التطعيم يظل دفاعنا الأكثر فعالية، بما في ذلك ضد السلالات المتحورة، وخاصة للفئات السكانية المعرضة للخطر ومن يقومون برعايتهم.

ونصحت الدول بتعزيز التشخيصات المخبرية والمراقبة المستمرة للأمراض على مدار العام، والمشاركة في شبكة المراقبة العالمية للإنفلونزا التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي مليار حالة إصابة بالإنفلونزا الموسمية سنوياً، بما في ذلك ما يصل إلى خمسة ملايين حالة من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ويعزى ما يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنوياً إلى أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.