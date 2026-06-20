كينشاسا-سانا
أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صامويل روجر كامبا اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 933 حالة، توفي منها 245 شخصاً.
ونقلت رويترز عن كامبا قوله: إن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض بلغ 80، وغادروا بالفعل مراكز العلاج المخصصة للمصابين بالفيروس”.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء التفشي الحالي لإيبولا.
ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية كالقفازات والكمامات.
ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 933 إصابة
كينشاسا-سانا