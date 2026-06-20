ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في ‏الكونغو الديمقراطية إلى 933 إصابة

photo 2026 06 20 09 57 42 ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في ‏الكونغو الديمقراطية إلى 933 إصابة

‎ ‎كينشاسا-سانا

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏صامويل روجر كامبا اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات ‏الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 933 حالة، توفي ‏منها 245 شخصاً‎.‎
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ونقلت رويترز عن كامبا قوله: إن عدد الأشخاص الذين ‏تعافوا من المرض بلغ 80، وغادروا بالفعل مراكز العلاج ‏المخصصة للمصابين بالفيروس”.‎
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ويأتي ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أمس ‏الجمعة إصابة 75 من العاملين في القطاع الصحي في ‏الكونغو الديمقراطية بالفيروس، ووفاة 17 منهم منذ بدء ‏التفشي الحالي لإيبولا‎.‎
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ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب ‏بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎

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