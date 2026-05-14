فرنسا وهولندا تعلنان خلو المخالطين للمصابين بفيروس “هانتا” من العدوى

باريس-سانا

أعلنت فرنسا اليوم الخميس أن 26 شخصاً خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الصحية الفرنسية قولها: إن الأطباء يتابعون الحالة الصحية لأربعة أشخاص آخرين كانوا على متن السفينة، في حين لا يزال راكب خامس ثبتت إصابته بالفيروس في حالة صحية حرجة داخل أحد المشافي.

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات الهولندية أن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السفينة ووصلوا إلى هولندا هذا الأسبوع خضعوا للفحوصات اللازمة، وجاءت نتائجهم سلبية.

وعلى الصعيد العالمي، تشير الإحصاءات الرسمية إلى وفاة ثلاثة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، وتأكيد ست إصابات أخرى، إضافة إلى حالة واحدة مشتبه بها، في حين أظهرت الفحوصات سلامة راكب أمريكي بعد ظهور أعراض مشابهة عليه.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن سلالة فيروس “هانتا” المكتشفة على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة فيروس “الأنديز”، القابلة للانتقال بين البشر، علماً أن الفيروس ينتشر عادة عبر فضلات القوارض ولعابها.

