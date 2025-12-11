وزير الصحة السوري يبحث مع منظمة إنسانية إيطالية تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من منظمة سانت إيجيديو الإيطالية برئاسة ماورو غاروفالو، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع المنظمة الدولية بما يخدم مصلحة الطرفين، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية، وإصلاح وتأهيل المنشآت الصحية، وتطوير التشريعات الناظمة لها.

من جهته، أوضح غاروفالو أن المنظمة تعمل على مشروع في سوريا يهدف لتقديم الدعم في مجالات التغطية الصحية العملية، ويتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، إضافة إلى إمكانية دعم البنية التحتية.

ومنظمة “سانت إيجيديو” جمعية كاثوليكية إنسانية عالمية مقرها روما، وتأسست عام 1968، وتعمل في الخدمة الاجتماعية وحل النزاعات والتوسط للسلام والحوار، وتعرف بمبادراتها الإنسانية.

