وزيرا الصحة السوري والأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون الصحي

عمّان-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، ونظيره الأردني إبراهيم محفوظ البدور في عمان اليوم، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية الأولية، والتدريب الطبي، وتبادل الخبرات الفنية، بالإضافة إلى استعراض التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الصحي في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي رغبة البلدين في تطوير العلاقات الصحية الثنائية، واتفقا على العمل المشترك لصياغة اتفاقية تعاون صحي سيتم توقيعها قريباً، تشمل جوانب الدعم الفني، والتدريب، وبناء القدرات في مجالات الصحة العامة والوقاية من الأمراض السارية وغيرها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على تعزيز التكامل الصحي الإقليمي، وبناء جسور تعاون تخدم مصالح الشعبين السوري والأردني، وتدعم الجهود الجماعية لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة.