نقابة الأطباء البيطريين السوريين تشارك في المؤتمر العلمي الـ 13 لكلية الطب البيطري في مصر

القاهرة-سانا

شاركت نقابة الأطباء البيطريين في سوريا اليوم، بفعاليات المؤتمر الدولي العلمي الـ 13 لكلية الطب البيطري في جامعة المنصورة المنعقد في مصر، تحت شعار “تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي: اتجاهات ناشئة وفرص مستقبلية”.

ويناقش المؤتمر المستمر حتى ال30 من أيلول الجاري، أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في الطب البيطري، بهدف تعزيز مفهوم “الصحة الواحدة”، ودعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز قدرات الأطباء البيطريين، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ومثّل سوريا في المؤتمر نقيب الأطباء البيطريين حسين البلان، حيث أكد المشاركون أن مهنة الطب البيطري تعد ركيزة أساسية في حماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي وصحة الإنسان، منوهين بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث العلمي البيطري، ودور الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق جديدة أمام الأطباء البيطريين، ومنحهم أدوات دقيقة لاتخاذ القرارات الطبية.

وأشار المشاركون إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد منصة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة، ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة البيطرية بما يعزز مبدأ الصحة الواحدة، لافتين إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري يمثل إضافة لمنظومة الأمن الغذائي في العالم العربي.

حضر المؤتمر نقباء المهنة من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات ومراكز بحثية عالمية مرموقة، وممثلين عن منظمة الصحة الحيوانية والاتحاد العربي للجامعات.

وسيشارك الوفد السوري في الاجتماع الخاص بالاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير واقع مهنة الطب البيطري والتدريب المهني، وفتح آفاق جديدة للتكامل العلمي والمهني بما يخدم الأطباء البيطريين العرب.