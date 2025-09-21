“سامز” تطلق حملة طبية تطوعية كبرى في عدة محافظات سورية

دمشق-سانا

أطلقت الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” اليوم، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، حملة طبية تطوعية تشمل 14 اختصاصاً طبياً وجراحياً، تستهدف محافظات حلب ودير الزور وإدلب ودرعا وحمص وريف دمشق.

وأوضح قائد البعثة ورئيس لجنة الأورام في الجمعية، باسل الأتاسي، أن الحملة التي يشارك بها 37 متطوعاً في أسبوعها الأول تتضمن إجراء عمليات جراحية مجانية، وخاصة في مجالات الجراحات التجميلية والترميمية للحروق، بالإضافة إلى الجراحات الترميمية لمرضى الأورام المستأصلة، وإجراء قثطرات قلبية للأطفال والبالغين، وتنظير هضمي متقدم.

وأشار الأتاسي إلى أن الحملة ستشمل افتتاح عيادات طبية مجانية للمواطنين في المناطق المستهدفة، إضافة إلى إقامة ندوات ومحاضرات علمية وتدريبات عملية للأطباء والكوادر الصحية في مختلف المحافظات، ولا سيما في حمص وحماة، بالتعاون مع مديريات الصحة ونقابات الأطباء في حلب ودمشق وحماة وحمص.