الهلال الأحمر السوري يتسلم عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتعزيز خدماته الصحية

دمشق-سانا

تسلّم الهلال الأحمر العربي السوري أربع عيادات متنقلة وثلاث سيارات إسعاف، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبمساهمة من الهلال الأحمر السعودي والصليب الأحمر الياباني، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المنظمة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية في مختلف المحافظات السورية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية في الهلال الأحمر العربي السوري، الدكتور طارق البعاج، في تصريح لمراسل سانا أن العيادات المتنقلة المقدمة من الصليب الأحمر الياباني ستُرسل إلى محافظات حلب، واللاذقية، وحماة، وإدلب، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، أو التي تفتقر إلى مراكز صحية فعالة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأضرار السابقة.

وأشار البعاج إلى أن المنظمة تعمل بشكل مستمر على تحديث منظومة الإسعاف، سواء من خلال تطوير المعدات أو تدريب الفرق العاملة، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف الجديدة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي ستُضاف إلى الأسطول الإسعافي التابع للهلال الأحمر العربي السوري، والذي يضم حالياً 110 سيارات منتشرة في مختلف المحافظات وتعمل على مدار الساعة في ظروف متنوعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، بما يضمن وصول الدعم الطبي إلى الفئات الأكثر حاجة في جميع أنحاء البلاد.