التعليم العالي السورية وجمعية الأمل لمكافحة السرطان يبحثان سبل دعم مرضى السرطان

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي مع رئيس جمعية الأمل لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن زينو والوفد المرافق سبل التعاون في دعم الجهود لرعاية مرضى السرطان، ولا سيما في مستشفى البيروني الجامعي.

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم آليات التعاون في تقديم الخدمات لمرضى السرطان، ودعم جناح خاص للأطفال المصابين داخل المشفى، إضافة إلى التعاون في مجال التأهيل الطبي والتقني لإنشاء مركز لزراعة نقي العظام في مستشفى البيروني ليكون مركزاً بحثياً متخصصاً يُستثمر بالشكل الأمثل لخدمة المرضى.

وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في وضع خارطة طريق واضحة للبدء بالتنسيق والعمل المشترك، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحمل طابعاً حيوياً ليس فقط على مستوى سوريا، بل على مستوى المنطقة، لما له من دور إنساني كبير في إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات متقدمة في مجال زراعة نقي العظام.

وتأسست جمعية الأمل عام 2005 في سوريا، وكرست جهودها في خدمة وعلاج مرضى السرطان والأبحاث المتعلقة به، وفي بداية عام 2013 تابعت مسيرتها في تركيا، وتوسع عملها لاحقاً لتصل إلى السعودية والأردن ولبنان وألمانيا حيث تقدم للمرضى جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية والنفسية بشكل مجاني.