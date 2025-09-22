بنغلاديش تسجل أعلى معدل وفيات وإصابات يومية بحمى الضنك هذا العام

دكا-سانا

أعلنت المديرية العامة للصحة في بنغلاديش أن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأُصيب المئات أمس بمرض حمى الضنك، وذلك في أكبر ارتفاع يومي في كل من الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بالمرض هذا العام.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المديرية قولها اليوم: تم تسجيل 12 حالة وفاة بمرض حمى الضنك و 740 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 السابقة، ليصل إجمالي الوفيات بهذا المرض منذ بداية هذا العام إلى 179 حالة والإصابات إلى 41831.

وتشير حصيلة الإصابات الجديدة إلى الاتجاه السريع لارتفاع معدل الإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض في أجزاء من بنغلاديش.

وتعتبر فترة الرياح الموسمية التي تمتد من حزيران إلى أيلول موسم حمى الضنك في بنغلاديش، التي تعتبر دولة عالية الخطورة وعرضة للأمراض التي ينقلها البعوض.