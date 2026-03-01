جامعة طرطوس تطلق دورة لإعداد مديري المشاريع الهندسية وفق منهجيات حديثة

طرطوس-سانا

بدأت كلية السياحة في جامعة طرطوس اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان مدير مشروع محترف (PMP) ينظمها مركز ضمان الجودة في الجامعة، بهدف رفع مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع الهندسية وتعزيز قدراتهم في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وتتضمن الدورة، التي تستمر ثلاثة أشهر، محاور متعددة تشمل إعداد الخطط الفعّالة، وإدارة الفرق وتوزيع المهام، واتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية، إضافة إلى التقييم والمتابعة في مختلف مراحل المشروع، وشرح الفروق بين أساليب الإدارة التقليدية ومنهجية الأجايل الحديثة.

وأوضح رئيس جامعة طرطوس أديب برهوم في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في الجامعة، ولا سيما في إدارة المشاريع الهندسية التي يجري تنفيذها بشكل مستمر، سواء كانت مشاريع صيانة صغيرة أو مشاريع بناء وتشييد واسعة.

وبيّن أن هذه الدورات تسهم أيضاً في تأهيل المهندسين للعمل في قطاع إعادة الإعمار الذي يشهد توسعاً متزايداً في المرحلة الحالية.

من جانبه، أكد المدرب في الدورة ومدير الشؤون الهندسية في الجامعة الكميت حسن أن الدورة تشكل فرصة مهمة للتعرف على أحدث مفاهيم إدارة المشاريع، وتمكّن المشاركين من اكتساب مهارات عملية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة، مع التركيز على معايير PMP ومنهجية الأجايل بوصفهما من أكثر الأساليب تطوراً في هذا المجال.

من جهتها، أوضحت مديرة مركز ضمان الجودة ديمة سلامة أن الدورة تعزز المهارات التطبيقية للمشاركين وتزوّدهم بمعرفة متقدمة في التخطيط والتحليل وإدارة الفرق، بما ينسجم مع المنهجيات العالمية المعتمدة في إدارة المشاريع.

وعبّر عدد من المشاركين عن أهمية الدورة في تحسين فرص العمل داخل سوريا وخارجها، مؤكدين أن الشهادات المتخصصة في إدارة المشاريع باتت مطلباً أساسياً في الشركات الهندسية الكبرى.

يُشار إلى أن منهجية الأجايل (Agile) تعد إطاراً مرناً لإدارة المشاريع وتطوير البرمجيات، يعتمد على السرعة والتكيف مع التغيرات لضمان تحقيق نتائج فعّالة.