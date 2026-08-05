بحث واقع مشاريع الجمعيات السكنية وسبل تسريع تنفيذها في درعا

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم الأربعاء، مع وفد من المؤسسة العامة للإسكان واقع مشاريع الجمعيات السكنية في المحافظة ونسب إنجازها وسبل تسريع تنفيذها وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يسهم في تأمين السكن للمكتتبين.

وأكد المحافظ خلال اجتماع جرى بمبنى المحافظة أن مدينة درعا تعرضت لدمار كبير خلال السنوات السابقة، ولا تزال المحافظة تعاني حتى اليوم من أزمة سكنية حادة وارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات، الأمر الذي يجعل الإسراع في تنفيذ مشاريع الجمعيات السكنية أولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين مساكن مناسبة لهم، ولا سيما المكتتبين الذين ينتظرون استكمال هذه المشاريع منذ سنوات.

وشدد الزعبي على أن المحافظة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وإنجاز الأعمال وفق المواصفات المطلوبة.

من جانبه، استعرض وفد المؤسسة العامة للإسكان واقع مشاريع الجمعيات السكنية القائمة في محافظة درعا، موضحاً نسب الإنجاز التي وصلت إليها، والخطط الموضوعة لزيادة وتيرة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الإجراءات المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه العمل سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو الجوانب الفنية والإدارية.

وأكد أعضاء الوفد أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على متابعة تنفيذ المشاريع بشكل مستمر وتسعى إلى تجاوز العقبات التي تعترضها بما يضمن تسليم المساكن للمكتتبين في أقرب وقت ممكن وفق الإمكانات المتاحة.

وتعد مشاريع الجمعيات السكنية أحد البرامج الحكومية الهادفة إلى تأمين مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة ولا سيما للمكتتبين على هذه المشاريع، حيث تعمل الجهات المعنية على معالجة الترهل والعثرات في هذا القطاع، بهدف تسريع استلام المكتتبين مساكنهم، بعد سنوات من الانتظار والمماطلة، بسبب الإهمال والفساد الذي انتهجه النظام البائد.