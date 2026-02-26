تربية ريف دمشق تبحث مع منظمة “GYE” تعزيز التعاون لدعم العملية التعليمية

ريف دمشق-سانا

بحث مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت اليوم الخميس، مع رئيس منظمة GYE العالمية جوليو فيرسورا، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الشباب، والقطاع التعليمي.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى مديرية تربية ريف دمشق، واقع العملية التعليمية في المحافظة، والتحديات التي تواجه المدارس والكوادر التربوية، واحتياجات ضمان استقرار العمل التربوي، وتحسين بيئة التعليم.

وأكد نزهت أهمية الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتعزيز المبادرات الموجهة للشباب، وبما ينسجم مع خطط المديرية وأولوياتها ضمن مسؤولياتها المباشرة في الإشراف على المؤسسات التربوية في المحافظة.

من جهته، عرض فيرسورا مجموعة من المقترحات، والبرامج الرامية إلى دعم الشباب، وتوسيع فرصهم التعليمية، معرباً عن استعداد المنظمة للتنسيق مع مديرية التربية لتنفيذ مبادرات مشتركة، تخدم الطلاب، وتسهم في الارتقاء بالواقع التعليمي.

ومنظمة GYE هي منظمة غير حكومية تُعنى بدعم وتمكين فئة الشباب من خلال برامج تعليمية وتنموية وتدريبية، وطبيعة عملها تختلف بحسب البلد الذي تنشط فيه، إذ تعمل غالباً عبر شراكات محلية لتنفيذ برامج تستهدف الطلبة والشباب، وخصوصاً في البيئات التي تحتاج إلى دعم تعليمي وتنموي.