تربية ريف دمشق تبحث مع منظمة “GYE” تعزيز التعاون لدعم العملية التعليمية

IMG 20260226 125401 664 تربية ريف دمشق تبحث مع منظمة “GYE" تعزيز التعاون لدعم العملية التعليمية

ريف دمشق-سانا

بحث مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت اليوم الخميس، مع رئيس منظمة GYE العالمية جوليو فيرسورا، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الشباب، والقطاع التعليمي.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى مديرية تربية ريف دمشق، واقع العملية التعليمية في المحافظة، والتحديات التي تواجه المدارس والكوادر التربوية، واحتياجات ضمان استقرار العمل التربوي، وتحسين بيئة التعليم.

وأكد نزهت أهمية الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتعزيز المبادرات الموجهة للشباب، وبما ينسجم مع خطط المديرية وأولوياتها ضمن مسؤولياتها المباشرة في الإشراف على المؤسسات التربوية في المحافظة.

من جهته، عرض فيرسورا مجموعة من المقترحات، والبرامج الرامية إلى دعم الشباب، وتوسيع فرصهم التعليمية، معرباً عن استعداد المنظمة للتنسيق مع مديرية التربية لتنفيذ مبادرات مشتركة، تخدم الطلاب، وتسهم في الارتقاء بالواقع التعليمي.

ومنظمة GYE هي منظمة غير حكومية تُعنى بدعم وتمكين فئة الشباب من خلال برامج تعليمية وتنموية وتدريبية، وطبيعة عملها تختلف بحسب البلد الذي تنشط فيه، إذ تعمل غالباً عبر شراكات محلية لتنفيذ برامج تستهدف الطلبة والشباب، وخصوصاً في البيئات التي تحتاج إلى دعم تعليمي وتنموي.

IMG 20260226 125401 377 تربية ريف دمشق تبحث مع منظمة “GYE" تعزيز التعاون لدعم العملية التعليمية
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان خطوات دعمها اقتصادياً وإنسانياً
مركز تطوير المناهج التربوية في سوريا يناقش خططه المستقبلية
“أنامل وردية”… معرض في حلب يكرّس تمكين المرأة ويبرز طاقاتها الإبداعية
جمعية “كونوا معنا” لكبار السن بطرطوس تفتتح سوقها الخيري الأول
سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعدّه خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك