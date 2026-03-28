إحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون قادمة من لبنان

ريف دمشق-سانا

تمكنت وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة القادمة من لبنان باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تواصل عمليات البحث والتمشيط في المنطقة.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

ترميم برج للكهرباء في مدينة السويداء بعد تعرضه للسرقة
روائح البخور والعود والغار تنشر عبقها في معرض الصناعات التجميلية بدمشق
مهرجان السلام في حمص يحتضن ندوة حول مستقبل سوريا بعد التحرير
وزير الأوقاف يبحث تطوير أداء مديرية أوقاف حلب في اجتماع مع كادرها
صدور التعليمات التنفيذية لانتخابات مجلس الشعب السوري وتحديد مراكز الاقتراع
