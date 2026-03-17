تركيب وزيادة استطاعة محولتين كهربائيتين في عين ترما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب وزيادة استطاعة محولتين كهربائيتين في بلدة عين ترما بريف دمشق وذلك لتعزيز استطاعة مراكز التحويل في البلدة.

وبينت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن ورشات الشركة أنجزت أعمال زيادة استطاعة مركز تحويل عين ترما الطبالة من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، إضافة إلى تركيب محولة جديدة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل عين ترما الصوا، وذلك بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية وتخفيف الأحمال.

وكانت ورشات الشركة نفذت الأسبوع الماضي أعمال صيانة وإصلاح على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض في عدد من المناطق التابعة لها، بهدف تعزيز وثوقية الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن برنامج عمل تنفذه الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، لرفع كفاءة مراكز التحويل ومعالجة الاختناقات الفنية الناتجة عن زيادة الطلب على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، وضمان استقرار التغذية، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن في مختلف مناطق المحافظة.

