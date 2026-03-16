الرقابة والتفتيش تكشف مخالفات إدارية وفنية في أحد مشافي ريف دمشق

‏دمشق-سانا

‏كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، خلال جولة آنية أجرتها على أحد مشافي محافظة ريف دمشق، عن مخالفات إدارية وفنية في المشفى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

‏وأوضحت الهيئة في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر قناتها على التلغرام، أنه تم رصد عدة مخالفات إدارية وفنية بالمشفى، أبرزها غياب آليات واضحة لتوثيق المواد الطبية المستخدمة، وعدم حفظ الأضابير الخاصة بملفات المرضى بشكل قانوني، وإهمال متابعة الإجراءات الفنية اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل، وغياب بعض العاملين.

‏وبناء على نتائج الجولة، اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات التصحيحية والعقابية، شملت توجيه عقوبة التنبيه لعدد من العاملين المقصرين، واحتساب غياب الموظفين غير المتواجدين أثناء الجولة كإجازة بلا أجر، إلى جانب الإيعاز بإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة، مؤكدة ضرورة رفد المشفى بالكوادر اللازمة واعتماد سجلات لتوثيق الإجراءات والخدمات.

‏وتأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة ولا سيما القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحي.

‏يذكر أن فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في الثاني والعشرين من شباط الماضي، عن اختلاسات مالية في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز في إحدى المحافظات، وذلك بعد تدقيق شامل في التقارير والكشوفات المالية الصادرة عن المخبز، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة آنذاك أكثر من 2.6 مليار ليرة سورية.