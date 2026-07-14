حملة شفاء 4 تجري عمليات نوعية في جراحة الأطفال ‏باللاذقية‎ ‎

اللاذقية-سانا‏

أجرت كوادر طبية سورية من الداخل والمهجر، بالتعاون ‏مع أطباء مشفى الأطفال في اللاذقية، اليوم الثلاثاء، ‏عمليات جراحية نوعية في اختصاص جراحة الأطفال، ‏وذلك ضمن المحطة الرابعة من الحملة الطبية الدولية ‌‏”شفاء”‌.‎

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات صحية تخصصية ‏مجانية للأطفال، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الكفاءات ‏الطبية السورية‎.‎

وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا لـ سانا، ‏أن العمليات المجانية لحملة “شفاء 4” أسهمت في تحسين ‏الحالة الصحية للمرضى، وأن نتائج كل حملة تُقيَّم ‏للاستفادة منها في تطوير الحملات المقبلة، مشيراً إلى ‏التحضير لحملات أكثر تخصصاً بالتنسيق مع منظمة ‌‏”شفاء”، لتلبية الاحتياجات في مجالات جراحة الأعصاب ‏والعظام والتداخلات القلبية بالمحافظة‎.

بدوره، بيّن اختصاصي جراحة الأطفال الدكتور أحمد ‏سويد، أن الحملة وسّعت نطاق خدماتها مقارنة بالمراحل ‏السابقة، بفضل مشاركة عدد أكبر من الأطباء، وتغطيتها ‏معظم المشافي المستهدفة، مشيراً إلى أن الحملة أدخلت ‏تقنيات حديثة، أبرزها الجراحة التنظيرية للأطفال، كما ‏ساهمت بنقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية المحلية ‏بما يسهم في تطوير هذا الاختصاص‎.‎





وكان فريق شفاء الطبي أجرى أمس بالتعاون مع منظمة ‏ميد غلوبال ‏الأمريكية مجموعة من العمليات الجراحية ‏النوعية في المشفى الوطني بدير الزور، وذلك ضمن ‏الحملة الطبية الدولية “شفاء 4‎”.

وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” في الخامس من ‏الشهر الجاري، برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي ‏والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية ‏تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً‎.‎