حملة شفاء 4 تجري عمليات نوعية في جراحة الأطفال ‏باللاذقية‎ ‎

اللاذقية-سانا
أجرت كوادر طبية سورية من الداخل والمهجر، بالتعاون مع أطباء مشفى الأطفال في اللاذقية، اليوم الثلاثاء، عمليات جراحية نوعية في اختصاص جراحة الأطفال، وذلك ضمن المحطة الرابعة من الحملة الطبية الدولية ”شفاء”.
وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات صحية تخصصية مجانية للأطفال، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الكفاءات الطبية السورية.
وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا لـ سانا، أن العمليات المجانية لحملة “شفاء 4” أسهمت في تحسين الحالة الصحية للمرضى، وأن نتائج كل حملة تُقيَّم للاستفادة منها في تطوير الحملات المقبلة، مشيراً إلى التحضير لحملات أكثر تخصصاً بالتنسيق مع منظمة ”شفاء”، لتلبية الاحتياجات في مجالات جراحة الأعصاب والعظام والتداخلات القلبية بالمحافظة.
بدوره، بيّن اختصاصي جراحة الأطفال الدكتور أحمد سويد، أن الحملة وسّعت نطاق خدماتها مقارنة بالمراحل السابقة، بفضل مشاركة عدد أكبر من الأطباء، وتغطيتها معظم المشافي المستهدفة، مشيراً إلى أن الحملة أدخلت تقنيات حديثة، أبرزها الجراحة التنظيرية للأطفال، كما ساهمت بنقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية المحلية بما يسهم في تطوير هذا الاختصاص.
وكان فريق شفاء الطبي أجرى أمس بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال الأمريكية مجموعة من العمليات الجراحية النوعية في المشفى الوطني بدير الزور، وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4”.
وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” في الخامس من الشهر الجاري، برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.