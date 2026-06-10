جولة تفقدية لأعمال التأهيل في محطتي الحفة وبكاس‎ ‎في ‏اللاذقية

اللاذقية-سانا
تفقد مدير عام الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية المهندس عبد الخالق دياب، ومدير منطقة الحفة يامن الشغري، أعمال إعادة تأهيل محطتي التصفية في الحفة وبكاس بريف المحافظة، بهدف الاطلاع على مراحل التنفيذ الجارية فيهما.
وأوضحت وزارة الطاقة السورية في قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل في محطة بكاس والمنفذة بالتعاون مع منظمة ADRA– وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة، فيما تتواصل أعمال التأهيل في محطة التصفية بالحفة ضمن برامج تنفذها عدة منظمات محلية، بهدف رفع جاهزية المحطة وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجهود ستسهم في تحسين واقع مياه الشرب في منطقة الحفة، وزيادة كميات المياه المخصصة للمشتركين بعد وضع المحطتين في الاستثمار، بما يعزز استقرار الخدمة ويحدّ من الانقطاعات خلال الفترة المقبلة.
وتُعد المحطتان من المنشآت الحيوية التي تسهم في تأمين مياه الشرب لآلاف المشتركين في منطقة الحفة والقرى التابعة لها في ريف اللاذقية، ما يجعل استكمال أعمال تأهيلهما خطوة مهمة لتعزيز استقرار التزويد المائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.