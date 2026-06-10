جولة تفقدية لأعمال التأهيل في محطتي الحفة وبكاس‎ ‎في ‏اللاذقية

IMG 20260610 145817 370 جولة تفقدية لأعمال التأهيل في محطتي الحفة وبكاس‎ ‎في ‏اللاذقية

اللاذقية-سانا

تفقد مدير عام الشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في محافظة اللاذقية المهندس عبد الخالق دياب، ‏ومدير منطقة الحفة يامن الشغري، أعمال إعادة تأهيل ‏محطتي التصفية في الحفة وبكاس بريف المحافظة، بهدف الاطلاع على ‏مراحل التنفيذ الجارية فيهما‎.‎

IMG 20260610 145823 815 جولة تفقدية لأعمال التأهيل في محطتي الحفة وبكاس‎ ‎في ‏اللاذقية

وأوضحت وزارة الطاقة السورية في قناتها على ‏التلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل في محطة ‏بكاس والمنفذة بالتعاون مع منظمة‎ ADRA– ‎وصلت إلى ‏مراحلها الأخيرة، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة، فيما ‏تتواصل أعمال التأهيل في محطة التصفية بالحفة ضمن ‏برامج تنفذها عدة منظمات محلية، بهدف رفع جاهزية ‏المحطة وتحسين كفاءتها التشغيلية‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجهود ستسهم في تحسين ‏واقع مياه الشرب في منطقة الحفة، وزيادة كميات المياه ‏المخصصة للمشتركين بعد وضع المحطتين في ‏الاستثمار، بما يعزز استقرار الخدمة ويحدّ من ‏الانقطاعات خلال الفترة المقبلة‎.‎

وتُعد المحطتان من المنشآت الحيوية التي تسهم في تأمين ‏مياه الشرب لآلاف المشتركين في منطقة الحفة والقرى ‏التابعة لها في ريف اللاذقية، ما يجعل استكمال أعمال ‏تأهيلهما خطوة مهمة لتعزيز استقرار التزويد المائي ‏وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين‎.‎

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