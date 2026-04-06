أسبوع الثقافة للتراث المادي في اللاذقية يحيي الحرف التقليدية ويعرّف الأجيال بجذورهم

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية الثقافة في اللاذقية، بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وفرع اتحاد العمال، معرضاً للتراث المادي في المركز الثقافي ببلدة عين البيضا بريف المحافظة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الثقافة للتراث المادي.

ويعرض المعرض مجموعة من الصناعات والحرف التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، مثل صناعة القش ومناديل الحرير، إلى جانب نماذج من الأدوات اليدوية التي استخدمها الأهالي قديماً في حياتهم اليومية.

وأوضح مدير ثقافة اللاذقية أحمد شريقي في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذا الأسبوع الثقافي يأتي تأكيداً على أهمية التراث المادي بوصفه مرآة للتاريخ وتجسيداً لأصالة الأجداد، مشيراً إلى أن متحف عين البيضا، الذي أسسه الباحث برهان حيدر داخل المركز الثقافي، يضم مقتنيات تعكس جوانب متعددة من الحياة القديمة، وشدد على ضرورة نقل هذا الإرث إلى الأجيال الجديدة باعتباره ركناً أساسياً في بناء مستقبل قائم على معرفة الجذور والاعتزاز بها.

من جهته، بيّن خبير التراث الشعبي برهان حيدر أن المعرض يسلط الضوء على المواد والأدوات التي استخدمها الأجداد، مثل صناعة الحصر من النباتات الطبيعية، وتقشيش الكراسي، وحلّ الحرير وتربية دودة القز، إضافة إلى أقسام متخصصة تشمل قاعة الحرير والأزياء الشعبية والأدوات الزراعية، ما يتيح للزوار فرصة التعرف إلى تفاصيل الحياة القديمة وكيف عاش أسلافهم.

بدوره، أشار الحرفي فيصل زيدان إلى أن المعرض يقدم نماذج من الحرف المهددة بالاندثار، مثل “الباطوس” وكراسي القش والحصر، مؤكداً أن كثيراً من هذه المهن لم تعد معروفة لدى الأجيال الشابة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ عليها وإحيائها.

ويأتي تنظيم أسبوع الثقافة للتراث المادي ضمن مساعي صون الموروث الثقافي في اللاذقية، وتعريف الأجيال الجديدة بالحرف التقليدية التي شكّلت جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما في الريف حيث ارتبطت هذه الحرف بالبيئة المحلية ومواردها الطبيعية.