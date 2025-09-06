غداً بدء التقديم لمفاضلة التمريض والقبالة في درعا للعام الدراسي 2025-2026

 درعا-سانا

أعلنت مديرية صحة درعا مفاضلة القبول لطلاب التمريض والقبالة للعام الدراسي 2025 /2026 حيث يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم غد الأحد حتى 21 من أيلول الجاري في مبنى مدرسة التمريض والقبالة بدرعا.

مدير الصحة الدكتور زياد المحاميد ذكر بتصريح لسانا أن شروط التقدم للمفاضلة تتضمن أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية/الفرع العلمي حصراً لدورة عام 2025 وأن يكون من القاطنين في درعا وشهادته صادرة من المحافظة، وحائزاً مجموع علامات لا يقل عن 1700 علامة، وألا يزيد عمر المتقدم من الذكور والإناث على 22 عاماً، مبيناً أنه سيتم قبول 100 طالب وطالبة، 75 طالباً بقسم التمريض و25 بقسم القبالة، وسيتم تعينهم بعد التخرج للعمل في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة درعا.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة وفق المحاميد صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية/الفرع العلمي، وصورة عن البطاقة الشخصية، وصور شخصية عدد 2 وملء استمارة المفاضلة وفق النموذج المحدد، ووثيقة الخضوع للفحص الطبي من لجنة فحص العاملين، موضحاً أن أبناء العاملين في وزارة الصحة يقدمون وثيقة من شؤون العاملين يذكر فيها اسم الوالد أو الوالدة بموجب بيان خدمة مصدق من شؤون العاملين أصولاً بعد تحقيق الحد الأدنى المطلوب.

