مواطنون يشيدون بسرعة القبض على المتورطين بتفجيرات دمشق
ندوة حوارية في دمشق تبحث الأبعاد الشرعية والقانونية لجريمة التحريض على ارتكاب الجرائم
”حرفة تحت الضوء”.. فعالية في قصر العظم لإحياء المهن التراثية المهددة بالاندثار
هكذا كانت أجواء العرض الجماهيري لمباراة المغرب وفرنسا في حديقة المشتل بإدلب
“عالم الجمال”.. افتتاح الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور
ضمن فعالية “من الكهف إلى النور”.. افتتاح أول عيادة للصحة النفسية في مشفى كفربطنا بريف دمشق
جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
افتتاح مركز همم لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في خان أرنبة بالقنيطرة
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