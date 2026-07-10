معرض “دمشق تجمعنا” يقدّم رؤى تشكيلية تربط فناني الداخل بالاغتراب

دمشق-سانا

افتُتح اليوم الجمعة معرض الفن التشكيلي الجماعي “دمشق تجمعنا“، في حواضن «الخان» التراثي بشارع مدحت باشا في دمشق القديمة، بمشاركة أربعة وثلاثين فناناً من الداخل السوري وبلاد الاغتراب.

وجاءت الفعالية بتنظيم مشترك بين “سامر قزح غاليري” في دمشق و”أوربانست آرت غاليري” في دبي، مقدّمةً طيفاً واسعاً من النتاجات، والرؤى البصرية التي تختزل تنوع المشهد التشكيلي السوري المعاصر، وتكامل مدارسه وتقنياته في فضاء إبداعي واحد.

وتنوّعت الأعمال المشاركة بين التصوير الزيتي والأكريليك، والنحت، والحفر، والخزف، إضافة إلى التصوير الضوئي والتركيب الفراغي (الانستليشن)، فضلاً عن تجارب تعتمد الوسائط الرقمية الحديثة، بهدف مدّ جسور التواصل الإبداعي بين الفنانين السوريين في المغترب وزملائهم في الداخل.

حراك تشكيلي يربط الداخل بالخارج

وقال مدير مديرية الفنون الجميلة وسيم عبد الحميد في تصريح لـ سانا: إن معرض “دمشق تجمعنا” يشكّل منصة بارزة تجمع فناني الداخل، والشتات لإعادة صياغة الفن التشكيلي السوري، مشيراً إلى سعي وزارة الثقافة للتشبيك مع الصالات الخاصة لدعم الحركة الفنية وتعزيز حضورها الجمالي.

ولفت إلى أن الوزارة أعلنت عن إقامة معرض سنوي في المركز الوطني للفنون البصرية يقوم على الفكرة نفسها، عبر جمع الفنانين الشباب والمخضرمين من الداخل والخارج، مبيناً أن الهدف الأوسع هو نشر الفن التشكيلي السوري عبر فعاليات ستُعلن قريباً بالتعاون مع جهات رسمية عدة.

15 عاماً من الإبداع السوري

من جهته، أوضح منظم المعرض سامر قزح أن “دمشق تجمعنا” جاء ثمرة تعاون بين “سامر قزح غاليري” و”أوربانست آرت غاليري” في دبي، بهدف إعادة تنشيط الحياة الثقافية في دمشق، ودعوة الفنانين السوريين المقيمين في الخارج للمشاركة في معارض تُقام داخل سوريا.

وبيّن أن المعرض يوثّق تطور الفن السوري خلال خمسة عشر عاماً، بجمعه بين الأعمال الكلاسيكية، والوسائط الحديثة كالنحت والحفر والتطريز والأعمال التركيبية وفن الفيديو، مؤكداً استمرار دعوة فنانين بتجارب متنوعة للمشاركة حالياً ومستقبلاً.

جسر تشكيلي بين دمشق ودبي

بدوره، أوضح أمجد مالكي، صاحب “أوربانست آرت غاليري” في دبي، أن الفعالية المشتركة مع “قزح غاليري” تهدف إلى إعادة جمع الفن السوري، بعد انتشار الفنانين في دول مختلفة، مشيراً إلى أن المعرض سيبقى متجدداً لمدة ثلاثة أشهر، مع تغيير الأعمال بعد شهر أو شهر ونصف، لإتاحة عرض تجارب جديدة لفنانين آخرين.

وأضاف: إن المعرض سينتقل إلى دبي بالصيغة نفسها بعد ستة أشهر، مبيناً أن حرية اختيار الأعمال أبرزت تنوعاً في المدارس والمقاسات والمواضيع نتيجة تأثر الفنانين ببيئات اغترابهم، بين التجريد والفيديو آرت، بما يؤكد قدرة الثقافة السورية على الاستمرار والنمو في مختلف الظروف.

إبداع نسائي يجسد ذاكرة الارتحال

وقالت الفنانة شذى ميداني: إن مشاركتها جاءت من خلال عمل بعنوان “حلم”، يتقاطع مع تجربتها حول الواقع الإنساني الذي عاشه السوريون، موضحة أن الوجوه في العمل تحمل رسالة تتعلق بأشخاص لم يتمكنوا من إكمال أحلامهم، وأن اللون البرتقالي يرمز إلى تخليد تلك الأحلام، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بدورها، أوضحت الفنانة رنيم الحلقي، أن مشاركتها تأتي من خلال جزء من مشروع بحثي بعنوان “نسيج من الارتحال”، المستوحى من الأغطية السورية التقليدية، وإعادة نسجها وما تحمله من ارتباط بالذاكرة والانتماء، معربة عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في معرض يُقام في دمشق.

ويستمر معرض “دمشق تجمعنا” حتى الرابع من أيلول المقبل، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، حتى التاسعة مساءً في “الخان” بدمشق القديمة، مع خطة لتجديد الأعمال المعروضة خلال فترة إقامته لإتاحة عرض تجارب فنية إضافية.