تكريم الأطفال المشاركين في حملة “فرسان الفجر” بمدينة القصير بريف حمص

حمص-سانا

شهد مسجد سعيد بن زيد في مدينة القصير بريف حمص، اليوم الأحد، تكريم أكثر من 200 طفل ممن واظبوا على أداء صلاة الفجر جماعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في سياق حملة “فرسان الفجر” التي أطلقتها مجموعة من طلبة العلم بالمدينة.

وشمل التكريم الأطفال الذين التزموا بهذه الفريضة في خمسة مساجد تتوزع على المدينة وريفها، مما ساهم في تعزيز الحضور الجماعي للصلاة، ونشر قيم تربوية ذات بُعد ديني واجتماعي.

وفي معرض حديثه عن أهداف الحملة، أشار حذيفة قرقوز، أحد المشرفين عليها، إلى أن الغاية الرئيسية تكمن في تنشئة جيل محب للمساجد، ملتزم بالحضور للصلاة جماعة، والعمل على غرس هذه القيم في نفوس الأطفال، مع التشديد على أهمية استمرار هذه العادات الحميدة بعد انتهاء شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، أوضح منسق الحملة في مدينة القصير محمد جمال جمول، أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الطلاب على الالتزام بصلاة الفجر جماعة طوال الشهر الكريم، مشدداً على أن المسجد يمثل البيئة الأمثل لتنشئة جيل متصل بالقيم الإسلامية، ومحب للقرآن الكريم والسنة النبوية.

من جهة أخرى، عبّر الطفل محمد حسن جبنة، أحد المشاركين المكرّمين في الحفل، عن فخره وسعادته بهذا التكريم الذي اعتبره دافعاً لمواصلة الحفاظ على أداء الصلاة بانتظام، وأعرب عن امتنانه لجميع القائمين على الحملة لدعمهم وتحفيزهم له ولزملائه.

وتأتي مثل هذه المبادرة ضمن جهود مستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والشباب، وتسليط الضوء على دور المساجد، باعتبارها مؤسسات أساسية في بناء مجتمع متمسك بقيمه الدينية والأخلاقية المرتكزة على المبادئ الإسلامية الرفيعة والسمحاء.